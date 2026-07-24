È ufficiale: Jurgen Klopp è il nuovo Ct della Germania. Il tedesco ha firmato un contratto fino al 2030 con la sua nazionale, e la accompagnerà almeno fino ai prossimi Mondiali del 2030. Queste le sue prime parole da commissario tecnico: “E’ un grande onore per me essere qui oggi. Quello che mi è successo in questi giorni è stato come un film, ci sono tante cose che mi passano per la testa, ma avevo già un’idea di quanto fosse impegnativo un incarico da ct. E quando lo si ricopre, ne si capisce ancora di più la portata e la responsabilità. Sapendo da dove vengo, mai mi sarei immaginato che sarei arrivato fino a questo punto“. Poi, mette in guardia tifosi e addetti ai lavori: “Il giorno in cui non mi vorrete più me ne andrò senza chiedere alcun tipo di buonuscita. Se domani mi dite che sto fcendo una schifezza, me ne vado, così come se vi comporterete male o non lascerete in pace la mia famiglia. Criticatemi in modo costruttivo se qualcosa non funziona, sarò felice di lavorarci su. Fa tutto parte del lavoro“.

La presentazione di Klopp

Jurgen Klopp è stato presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa. A parlare è stato Bernd Neundorf, presidente della Federcalcio tedesca: “Siamo lieti di poterlo presentare come nuovo commissario tecnico della nazionale. Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto della questione allenatore, ma lui era la nostra soluzione preferita fin dall’inizio, eravamo tutti d’accordo all’interno della federazione. Abbiamo portato avanti il progetto con grande costanza, facendo tutto il possibile per coinvolgere Klopp. Alla fine è stata la soluzione migliore“.

Le prime uscite

Il neo Ct della Germania Klopp dovrà mettersi subito all’opera, dato che tra settembre e ottobre ci saranno le prime partite della Nations League. La nazionale tedesca partirà contro l’Olanda il 24 settembre ad Amsterdam, poi tre giorni dopo ci sarà la Grecia ad Augusta. Sarà la prima in casa per Klopp, che non prendeva un incarico da allenatore da dopo il suo addio al Liverpool, nel 2024. Poi ci sarà la Serbia a Monaco di Baviera il 1°ottobre e il ritorno contro la Grecia a Salonicco, il 4.

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Riccardo Tombolini