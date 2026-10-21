Dramma sportivo per Kvaratskhelia dopo la vittoria di ieri sera del suo PSG contro il Barcellona per 4-2, nella terza giornata della League Fase di Champions League. L’esterno offensivo georgiano ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, uscito dal campo al minuto 59’ lasciando spazio a Maghnes Akliouche dopo un contrasto di gioco con Xavi Espart. Pessimi presentimenti fin da subito, con l’ex Napoli che non è riuscito a lasciare il terreno di gioco senza l’aiuto dello staff medico. Kvaratskhelia, si apprende da una nota ufficiale del club, sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni, iniziando un percorso di recupero che lo vedrà lontano dal campo di gioco per almeno sei mesi.

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Luca Frasacco