«I no longer think we’re going to be able to patch all bugs». Non credo più che riusciremo a correggere tutti i bug. Le parole di Sam Altman, pronunciate la scorsa settimana, sono molto più di un allarme tecnologico: descrivono una possibile svolta nella sicurezza globale. È il cuore del cosiddetto Black October. Due vulnerabilità critiche sono state individuate in PHP, il linguaggio che sostiene una parte enorme del web, potenzialmente vicino al 70% dei siti.

La ricerca è stata aiutata dall’intelligenza artificiale. Quando le falle sono diventate pubbliche, Cloudflare, una delle principali società che proteggono e velocizzano il traffico di milioni di siti nel mondo e che quindi vede in tempo reale gran parte degli attacchi in rete, ha registrato un’escalation impressionante: da migliaia di tentativi di sfruttamento a milioni. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e altrove alcuni siti pubblici e privati sono stati messi temporaneamente offline per aggiornare i sistemi. Non significa che tutti siano stati violati. Significa che un problema nel codice può trasformarsi, in poche ore, in un rischio globale.

Eppure, in Italia, quasi nessuno ne parla. Mentre testate internazionali come il Guardian seguono la vicenda e la raccontano come un possibile spartiacque, i grandi media italiani l’hanno finora lasciata ai margini, quando non del tutto ignorata. Il problema si sta allargando a livello globale e il nostro dibattito pubblico sembra non essersene accorto. In Italia la Camera dei deputati ha confermato tentativi di attacco che hanno coinvolto alcune caselle parlamentari, compresa quella assegnata a Giorgia Meloni, con verifiche insieme all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. È per questo che qualcuno ha evocato «l’11 settembre della sicurezza informatica». Non perché gli eventi siano equivalenti, ma perché potrebbe cambiare la nostra percezione del pericolo.

La guerra ibrida non passa soltanto da carri armati e missili: può colpire banche, imprese, ospedali, istituzioni e servizi da cui dipende la vita quotidiana. E la competizione geopolitica si gioca anche attraverso reti e dati, con operazioni attribuite anche a gruppi criminali e ad attori legati a Stati. Il punto, dunque, non è avere paura della tecnologia. È capire che il tempo della difesa si sta accorciando. La guerra è già cambiata. La domanda è se noi l’abbiamo capito.

Lorenzo Incantalupo

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