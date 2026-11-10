Uno dei capolavori di François Truffaut, “La nuit américaine”, in Italia traslato in “Effetto notte”, sembra attagliarsi alla notte del midterm negli Usa. C’è in entrambi un film nel film, ci sono storie sentimentali, usando l’espressione in senso lato per gli Epstein affairs, e problemi economici. Nel film francese Truffaut – che interpretava un regista – stava girando il film “Vi presento Pamela”, in America Donald aveva affidato a Melania i negoziati per l’Ucraina, come se Meloni si fosse affidata a Giambruno per parlare con Macron.

Ma è la parte economica quella da attenzionare. La sconfitta di Trump ha fatto uscire allo scoperto un problema grosso quanto una casa, molto più grande di tutte le case comprate con i mutui sub prime che generò la crisi finanziaria del 2008. I titoli High-tech, i veri lucratori e sodali di Trump, hanno cominciato ad annusare tempo di tempesta, sentono che gli americani cominciano a odiare quelle idrovore di energia, risparmi e posti di lavoro che sono i data center, i costosi motori dell’IA. Chiunque dovrà gestire questa America in crisi di idee, di cui il ricorso all’IA è la simbologia epocale, avrà davanti una enorme tempesta perfetta al cui confronto la Lehman Brothers era una banchetta del Wisconsin.

I manager ormai per prendere le decisioni non ricorrono più a laureati iperspecializzati in matematica finanziaria al MIT, dove prese il Nobel Modigliani, ma chiedono a Gemini, così medici e chirurghi, per non parlare degli studenti sempre più ignoranti. I libri vengono bruciati, al rogo dell’ignoranza, come in “Fahrenheit 451”, sempre di Truffaut. Solo Trump e il mondo Maga potevano, per fare l’America prima, rivolgersi non a Dio ma a ChatGPT. La bolla speculativa dell’IA rischia di essere devastante quanto il diluvio della Genesi, e i Giona stanno avvertendo del disastro. A breve i Noè costruiranno Arche, tra steppe e tundre, forse nella Groenlandia che Trump voleva, dove l’IA non ha residenza. I democratici hanno poco da esultare, la bomba è innescata, bisogna fermare il countdown. Viene in mente, prefigurato da molti, un altro film del celebre regista francese: “Sparate sul pianista”.

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Giovanni Pizzo