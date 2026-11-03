La vittoria di Iliana Yotova alle presidenziali in Bulgaria è un elemento da non sottovalutare. Dopo domenica scorsa, infatti, a Sofia c’è una presidente, la prima donna a ottenere questo incarico nel Paese, che condivide la stessa linea politica del premier Rumen Radev e della maggioranza parlamentare. E in questa linea politica, rientrano anche i rapporti con la Russia, visto che nel Paese del Balcani orientali, nessuno tra i vertici è intenzionato a spezzare i legami con Mosca né a sostenere apertamente la strategia degli aiuti militari a Kyiv.

A Sofia, capo del governo e capo dello Stato concordano sul fatto che le sanzioni a Mosca siano una strada da rivedere. Sul sostegno all’Ucraina, sono fermi nella condanna dell’invasione russa ma allo stesso favorevoli al negoziato. Questo però non significa che in Bulgaria abbiano il desiderio di allontanarsi dall’Occidente. Il rapporto con l’Unione europea è solido. Idem per quello con la Nato, a maggior ragione dopo gli incidenti che hanno causato tensione nel Mar Nero proprio al largo delle coste bulgare. E questo, del resto, conferma come il conflitto in Ucraina sia entrato ormai stabilmente nella strategia e nella quotidianità dei Paesi europei, in particolare di quelli del fianco orientale dell’Alleanza atlantica. Un problema, questo, che difficilmente si risolverà nel breve termine. La guerra continua e l’avvicinarsi dell’inverno non fa ben sperare per uno sviluppo positivo. Le bombe russe sono tornate a cadere provocando morti e feriti in varie zone dell’Ucraina. La tregua a Oleshky si è conclusa con qualche centinaio di persone evacuate, ma tanto l’esercito russo quanto quello ucraino hanno preferito evitare di fornire dati e numeri ufficiali. Secondo le fonti ucraine del quotidiano francese Le Monde, il cessate il fuoco umanitario avrebbe avuto in realtà un peso molto ridotto.

Melania Trump, che in questi giorni era stata identificata sia dalla Casa Bianca che dal Cremlino come l’artefice della tregua umanitaria, ha detto che sono state sfollate circa 800 persone. Ma secondo Kyiv e Mosca, i numeri sarebbero inferiori. E per alcuni funzionari, l’impressione è che questa operazione sia servita soprattutto per compiacere la First Lady e soprattutto suo marito, Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti vuole che il negoziato da lui sponsorizzato si concretizzi il prima possibile. Spera che Vladimir Putin e Volodymyr Zelenski avvicinino le loro posizioni al punto da immaginare anche un incontro tra i due, possibilmente al G20 di Miami a dicembre. Il prossimo trilaterale ad Abu Dhabi tra delegati russi, ucraini e statunitensi potrebbe essere un momento decisivo per comprendere la reale portata di questo dialogo. E secondo il Wall Street Journal, The Donald starebbe tentando di convincere i due leader proponendo accordi economici che riguardano uno dei temi più scottanti di questi anni di guerra: la vendita di gas russo all’Europa attraverso i gasdotti che passano per il territorio ucraino. Per il giornale americano, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbero lanciato questa idea negli ultimi incontri nelle due capitali. Lo scopo è arrivare a una tregua energetica attirando il Cremlino con la possibilità di potere di nuovo vendere gas verso Occidente e Zelensky per gli introiti finanziari legati al passaggio degli idrocarburi attraverso l’Ucraina.

L’Europa, naturalmente, è restia ad accettare questo scenario, consapevole che un accordo di questo tipo rappresenterebbe un’inversione totale della strategia applicata fino a questo momento per sganciarsi dalla dipendenza da Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che al momento, per la situazione sul campo, “è impossibile anche parlarne”, ma che non è da escludere che in futuro si possa tornare a vendere gas all’Europa. Mentre gli attacchi hacker che hanno mandato in tilt le app di emergenza russe e ucraine paventando una crisi nucleare su entrambi gli schieramenti, hanno ancora una volta alzato il livello di tensione in tutti e due i Paesi.

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Lorenzo Vita