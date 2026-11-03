Probabilmente si tratta di una norma senza precedenti: accantonare delle risorse – 850 milioni all’anno per tre anni – senza aver deciso come spenderle è un esercizio che somiglia più al gioco delle tre carte (“carta vince, carta perde”) invece che a un indirizzo di bilancio dello Stato per il prossimo anno. La cosa che aggiunge sgomento allo stupore riguarda il fatto che la materia oggetto di questo magheggio è la previdenza.

Andare in pensione dovrebbe essere un percorso segnato da certezze: fa parte di una costruzione fondamentale di quell’ultimo terzo atto della vita – dopo le stagioni della formazione, prima, e del lavoro, dopo – che richiederebbe preparazione, programmazione, previsione. Nel testo varato da Palazzo Chigi, per la nuova Legge di Bilancio 2027, si legge della costituzione di un Fondo, le cui risorse sono destinate “al finanziamento di interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali”. Insomma, ne parliamo l’anno prossimo. Una cambiale la cui riscossione ancora non si sa a che cosa sia collegata. “Pagherò”, dice il governo, ma non dice per che cosa. Né per chi. Si tratterà di un Fondo per accedere alla pensione anticipata che riguarderà poche centinaia di lavoratori o molte migliaia? A quali condizioni? Con quali criteri?

Di sicuro il “pagherò” del governo e quindi dello Stato viene assicurato con i soldi che verranno “sottratti” ai pensionati, bloccando la rivalutazione delle pensioni in essere. Pensionandi contro giovani? In prospettiva sì, perché le risorse alla fine sono ipotecate per il futuro, ma sul breve si tratta di un conflitto scatenato tra pensionandi e pensionati. Per soddisfare la richiesta di uscire in anticipo dal lavoro, per qualche migliaio di cittadini, si finisce per penalizzarne molti milioni. Non tutti i 16 milioni di pensionati saranno drenati, ma certamente una buona parte si troverà con assegni di pensione più leggeri per fare in modo che qualche sessantenne (over 64, probabilmente, secondo i “desiderata” della Lega, ma senza averlo scritto nero su bianco) si possa far bastare 36 anni di contributi per andare in pensione.

Di certo una guerra tra poveri. Ma soprattutto guerra non dichiarata: quindi atto di terrorismo? Terrorismo previdenziale, ma è sempre terrorismo quando il conflitto viene dichiarato unilateralmente. Il commando agirà dai primi giorni del 2027 annusando il profumo – o l’odore? – della campagna elettorale, orientando quindi i suoi interventi sulle platee più coerenti con l’aspettativa di voto, che resta materia assai più incerta dell’aspettativa di vita. La vecchia quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi) aveva raccolto adesioni in meno della metà degli aventi diritto. Il costo, comunque sostenuto – circa 23 miliardi – è stato inferiore del 30% rispetto alle risorse stimate al momento del varo della norma. E se dovessimo misurare l’effetto elettorale per Lega e M5S, che nel 2019 si intestarono il provvedimento non rinnovato dal governo Draghi, dovremmo valutarlo in termini assai modesti.

Ora nella bozza di Legge di Bilancio 2027 non si parla di quota 100, ma dietro la frase sibillina che ipotizza “misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà” dovrebbero esserci i lavoratori classificabili nella nuova quota 100 (che sarebbe raggiunta da 64 anni di età anagrafica e 36 di età contributiva). Dovrebbero. Lo sapremo nel 2027, alla vigilia delle elezioni politiche. E non è una buona cosa. Ancora meno buono il fatto che per mettere insieme i soldi del Fondo dei prepensionati si bloccherà la perequazione per circa una metà dei 16 milioni di pensionati, cioè quelli che percepiscono un assegno di quattro volte il minimo: cioè circa 2450 euro lordi al mese. Incertezze su incertezze. I pensionati non sapranno fino al 31 dicembre di quanto verranno frenate le loro pensioni, i pensionandi non sapranno chi di loro avrà i requisiti per scivolare fuori dal mercato del lavoro. Giocare con le pensioni non è degno dello Stato e del suo welfare sempre più fragile.

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Antonio Mastrapasqua