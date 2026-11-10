La necessità di dare una casa comune a riformisti, europeisti, liberali e repubblicani in vista delle elezioni politiche del 2027 è un’ottima intuizione di Carlo Calenda. In un panorama politico sempre più imbarbarito dal bipolarismo muscolare, costruire una forza che metta al centro il merito, la competenza e le riforme non rappresenta soltanto un’opportunità politica, ma una vera e propria priorità per il Paese. C’è, tuttavia, un equivoco di fondo da scongiurare fin da subito: la tentazione di chiamare questa lista «Il Centro» e di concepirla come un polo geometricamente equidistante tra destra e sinistra. La storia repubblicana degli ultimi trent’anni, dalla fine della Democrazia cristiana a oggi, parla chiaro: il centro geometrico non è mai davvero decollato e si è sempre rivelato un’area politica evanescente, priva di una reale consistenza e di una visione di lungo periodo. Ridursi a fare da pendolo, con il righello in mano, significa condannarsi all’irrilevanza.

La sfida, invece, non è trovare il punto medio tra i due blocchi, ma superare proprio la logica delle collocazioni bipolari e delle tentazioni geometriche. Non si tratta di costruire una terza posizione che si limiti a occupare lo spazio lasciato libero da destra e sinistra, né di misurare ogni scelta sulla distanza dai due schieramenti. Si tratta di rimettere al centro il riformismo come cultura politica, metodo di governo e visione del futuro: una cultura fondata sulla responsabilità, sulla concretezza delle soluzioni, sulla libertà economica e individuale, sulla giustizia sociale e sull’integrazione europea. Il riformismo, insomma, non è una collocazione intermedia, ma un’identità autonoma, che può misurarsi con i problemi del Paese senza farsi condizionare dagli steccati ideologici del passato.

Il centrodestra è spesso ostaggio di rigurgiti sovranisti, mentre il centrosinistra resta imbrigliato in «campi larghi» attraversati da contraddizioni profonde, sospesi tra massimalismo e populismo. La risposta non può essere un nome che evoca i fallimenti e i tatticismi del passato, perché anche la semantica è sostanza in politica. Serve, piuttosto, una proposta capace di parlare a un elettorato che non si riconosce nelle polarizzazioni, ma che non cerca neppure un rifugio moderato o una collocazione di comodo. Cerca una politica che sappia decidere, innovare e assumersi responsabilità. L’invito a Calenda è dunque a correggere la rotta sul piano della comunicazione: si uniscano pure le forze europeiste, liberali e riformiste, ma si abbandoni il totem del «Centro». Per rompere gli schemi di un bipolarismo sempre più condizionato dai populismi non serve un arbitro che sosti a metà strada, ma un progetto politico forte, riconoscibile, autonomo e ambizioso, capace di guardare al futuro e di indicare agli italiani una rotta radicalmente diversa.

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Salvo Di Bartolo