Il 29 ottobre la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato di nuovo l’Italia per il concorso esterno in associazione mafiosa, il reato di chi aiuta la mafia senza farne parte. Il ricorrente è Pietro Lo Sicco, imprenditore edile palermitano, condannato a sette anni per fatti iniziati nel 1980. La violazione è la stessa accertata nel 2015 per Bruno Contrada: l’articolo 7 della Convenzione, secondo cui nessuno può essere punito se, quando ha agito, la legge non gli consentiva di sapere con chiarezza che cosa era reato. Il punto è semplice. Il codice penale non descrive il concorso esterno: lo ricavano i giudici combinando due norme. Fino al 1994 la Cassazione era divisa, e alcune sue sezioni negavano che quel reato esistesse. Solo le Sezioni Unite, con la sentenza Demitry depositata il 28 dicembre 1994, chiusero il contrasto. Chi aveva agito prima, dice Strasburgo, non poteva prevedere di essere condannato per quel titolo.

Ora la Corte risponde punto per punto. Lo Sicco come Contrada

È una notizia da salutare con favore. Per undici anni ci è stato risposto che Contrada era un abito cucito su misura per un solo uomo. Lo hanno scritto, nel 2020, le Sezioni Unite nella sentenza Genco: la decisione europea non era una sentenza pilota, non esprimeva una giurisprudenza consolidata, e la prevedibilità andava misurata caso per caso, guardando a ciò che il singolo imputato poteva sapere. Così ai cosiddetti fratelli minori di Contrada, cioè agli altri condannati per fatti anteriori al 1994 che non erano andati a Strasburgo, la porta è stata chiusa. Ora la Corte risponde punto per punto. Dice che la questione è identica a quella di Contrada e che non vede ragione per tornarci sopra. Dice che il concorso esterno non è un reato rivolto a professionisti tenuti a speciale prudenza, sicché nessun criterio personale può salvare la condanna. E dice, con parole che pesano, che l’imprevedibilità è oggettiva: nasce dai contrasti della nostra giurisprudenza, non dalla storia del singolo imputato. Vale per Contrada, per Lo Sicco e per chiunque si trovi nella stessa condizione.

La Corte indica come rimedio la revoca della condanna o la riapertura del processo

Cade così anche l’argomento della giurisprudenza non consolidata. Due sentenze conformi, su due ricorrenti diversi, sulla stessa fattispecie e sullo stesso spartiacque temporale: se questo non è un orientamento stabile, bisognerebbe spiegare che cosa lo sia. C’è poi un passaggio che i giudici dovrebbero leggere due volte. La Corte indica come rimedio la revoca della condanna o la riapertura del processo, con la procedura dell’articolo 628-bis del codice di procedura penale, e la cancellazione di tutti gli effetti, confisca dei beni compresa. Non un indennizzo di cortesia: la restituzione della legalità. È quello che abbiamo sempre scritto nei ricorsi, a Strasburgo e davanti alle Sezioni Unite, quando Genco era ancora un fascicolo e non una massima.

Una sentenza che accerta un difetto del sistema ma la sentenza non è ancora definitiva

Una sentenza che accerta un difetto del sistema non riguarda soltanto chi ha avuto la forza e i mezzi di arrivare fino in Alsazia. Riguarda tutti quelli che sono stati condannati dalla stessa legge, ugualmente oscura. La sentenza non è ancora definitiva. Per tre mesi il governo potrà chiederne il rinvio alla Grande Camera, come hanno sollecitato i due giudici di minoranza. Ci auguriamo che non lo faccia. Lo Sicco non inventa nulla: ripete ciò che Strasburgo disse nel 2015, con una sentenza rimasta storica. Insistere su una partita già giocata due volte non renderebbe più forte la lotta alla mafia; renderebbe soltanto più lunga l’attesa di chi chiede giustizia.

La parola torna ai giudici italiani

Intanto la parola torna ai giudici italiani. Le Sezioni Unite non devono cambiare idea per ossequio; devono confrontarsi con una giurisprudenza europea che non è più isolata. E con loro i giudici di merito e dell’esecuzione, che decidono della sorte di persone condannate per fatti di trent’anni fa. Non è indulgenza verso la mafia, che resta il nemico di sempre. È la domanda se la lotta alla mafia possa fare a meno della legalità, che di quella lotta è la prima arma e non l’ultimo intralcio. Nel 2015 si poteva ancora parlare di un caso. Nel 2026 si deve parlare di una regola.

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Stefano Giordano