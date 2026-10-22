La Cisl sceglie la strada del confronto e rilancia la propria sfida al Paese: costruire un Patto sociale per il lavoro, la coesione e la crescita, capace di tenere insieme salari, competitività, welfare e partecipazione. È la linea ribadita dal Consiglio generale riunito ieri a Roma che ha approvato la relazione della segretaria generale Daniela Fumarola e dato mandato alla Segreteria di avviare la campagna «Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare per lo sviluppo». Il messaggio politico è netto: mentre si avvicina il confronto sulla manovra, la Cisl non intende rinunciare alla propria autonomia né trasformare il rapporto con il governo in una contrapposizione pregiudiziale. Ma autonomia non significa concessione di una delega in bianco.

Il Consiglio generale apprezza che l’esecutivo abbia ripreso nelle dichiarazioni delle ultime settimane diverse proposte sindacali e impegna la Segreteria a verificarne la traduzione concreta nel disegno di legge di bilancio e nei provvedimenti collegati. È sui contenuti, sulle risorse e sui risultati che si misura la disponibilità al dialogo. Da qui la distanza dalla proclamazione dello sciopero generale da parte della Cgil contro una manovra di cui non si conosce ancora il testo. La Cisl rispetta le decisioni delle altre confederazioni, ma non condivide una mobilitazione che considera anticipata e sproporzionata. Lo sciopero generale, sostiene il documento, è uno strumento di ultima istanza, da utilizzare sulla base di obiettivi precisi e motivazioni concrete, non come rito che confonde finalità sindacali e politiche. Il terreno decisivo è quello della distribuzione delle risorse. La Cisl chiede un sostegno strutturale al ceto medio, colpito dal drenaggio fiscale prodotto dall’inflazione, attraverso l’estensione dell’aliquota Irpef al 33% fino a 60mila euro, la detassazione dei premi di risultato negoziati a livello decentrato e una riduzione progressiva della tassazione sulla tredicesima.

C’è poi il nodo industriale. La Cisl chiede di superare una gestione delle crisi limitata agli interventi riparativi, puntando su una regia pubblica più forte, sul rilancio produttivo e sulla reindustrializzazione, tutelando lavoratori diretti e indotto. La stagione contrattuale offre alla Cisl argomenti per sostenere questa impostazione. Nei settori pubblici e privati sono stati raggiunti numerosi rinnovi, con aumenti in larga parte superiori all’inflazione prevista. Ora il confronto con le associazioni datoriali sulla rappresentanza e sugli assetti contrattuali deve tradursi in regole condivise per salari, formazione, partecipazione, sicurezza e diffusione della contrattazione decentrata. La campagna nazionale sarà il banco di prova di questa strategia. Sono già fissate tre tappe: Genova il 7 novembre, Gioia Tauro il 28 novembre e Roma a metà dicembre, dopo assemblee, incontri e iniziative territoriali. Il Consiglio richiama inoltre l’organizzazione a rafforzare il dialogo con i giovani, intercettandone le domande su lavoro povero, casa e futuro. La Cisl scommette sulla capacità dei corpi intermedi di ricostruire fiducia e coesione. La partita della manovra sarà il primo banco di prova: per Daniela Fumarola, la sfida è dimostrare che il confronto può produrre risultati concreti per lavoratori, pensionati e famiglie.

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Eleonora Tiribocchi