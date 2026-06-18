La rivista inglese Time Out ha pubblicato una classifica delle 20 città del mondo dove si mangia meglio, con Lima, Bangkok e Città del Messico piazzate in vetta. La classifica premia anche l’Italia, anche se con una sola città, Napoli, che guadagna un buon 14mo posto, appena sopra New York ferma alla posizione numero 15. Nel 2015 la regina del cibo era stata New Orleans, con la città campana che era arrivata fino al 19mo posto. Ecco quali sono i risultati di quest’anno.

Il podio di Time Out

Time Out ha dunque stilato una mappa del gusto. Per farlo, la rivista britannica intervista gli abitanti di diverse città, chiedendo loro di valutare la scena gastronomica basandosi su 18 criteri selezionati, tra cui qualità, rapporto qualità-prezzo e varietà. Oltre ai turisti, il quotidiano prende atto dei pareri anche di chef, giornalisti, critici gastronomici ed esperti del settore. Ogni anno, grazie alla varietà di interviste, la classifica cambia completamente, con tradizioni culinarie diverse tra loro che si scontrano per aggiudicarsi la posizione più alta.

Quest’anno, in prima posizione si è piazzata Lima, capitale del Perù. Per la vittoria ha giocato un ruolo fondamentale l’economicità dei ristoranti, ma anche dei supermercati. Tra le interviste, infatti, il 90% delle persone ha affermato che andare a mangiare fuori in questa località è estremamente economico, oltre a trovare una disponibilità gastronomica variegata: nella capitale sudamericana si può infatti gustare il rocoto ripieno, una tipologia di peperoncino piccante, la crema di ocopa alla menta, gli stufati di mais e anche la cucina amazzonica, acquisendo sempre più piede nella cucina peruviana e non solo. La miglior pietanza da gustare però, secondo la rivista, è la ceviche, antipasto divenuto Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

Il secondo gradino del podio se lo è aggiudicato Bangkok, considerata una città che fonde culture e influenze che si riversano anche nella tradizione culinaria. Fra le specialità della capitale thailandese è presente l’iconico pad thai e lo street food locale, che hanno reso la località asiatica la capitale del gusto nel continente. Il terzo posto è infine occupato da Città del Messico, dove è impossibile non pensare immediatamente ai tacos, ricchi di materie prime di qualità come mais, peperoncini e avocado. La varietà preferita dai turisti è quella del taco al pastor, una tortilla morbida di mais ripiena di maiale marinato, arancia e peperoncino.

Napoli al quattordicesimo posto

Napoli è una città che storicamente è sempre stata tra le più famose del mondo, fin dai tempi delle dominazioni greche, romane, spagnole e francesi, che hanno lasciato al capoluogo campano una ricca tradizione sociale e gastronomica che la rende oggi una delle località più visitate del mondo. Oggi, la città partenopea è caratterizzata da una cucina povera e un vivace street food che domina i vicoli più caratteristici del nostro Paese. A detta di Time Out, il piatto da assaggiare assolutamente è la pizza fritta, nata nella Napoli del dopoguerra e regina di una cucina semplice: questa pietanza, non è infatti altro che pasta fritta ripiena di ricotta, salsa di pomodoro e salame. La stessa rivista inglese la definisce come “un piatto goloso, caotico e inconfondibilmente napoletano“.

Il capoluogo campano è l’unica città italiana presente nella classifica, così come lo era anche l’anno scorso, nel 2025. Quest’anno ha però scalato qualche posizione, aggiudicandosi il 14mo posto migliorando il 19mo della scorsa classifica. Per Napoli questo è un ottimo risultato, dato che è riuscita a piazzarsi meglio di città come New York, Medellin e Marsiglia. Nonostante ciò, anche la classifica di quest’anno non fa altro che sottolineare come l’Italia, patria della Dieta mediterranea, fatichi a trovare spazio.

La classifica completa

La classifica completa stilata da Time Out è molto variegata, con una massiccia presenza di città europee, americane e asiatiche, con queste ultime che occupano più di un quarto della classifica con Bangkok, Ho Chi Minh City, Pechino, Osaka, Honk Kong e Bengaluru, situata nel sud dell’India. Rispetto all’anno scorso c’è l’ingresso dell’Oceania, premiata con la città di Melbourne. Curioso infine il caso legato a Medellin, città colombiana che l’anno scorso occupava il gradino più basso del podio e che oggi si trova all’ultimo. Di seguito, ecco la classifica completa:

Lima, Perù Bangkok, Tahilandia Città del Messico, Messico Londra, Inghilterra Barcellona, Spagna Ho Chi Minh City, Vietnam Melbourne, Australia Pechino, Cina Atene, Grecia Lisbona, Portogallo Città del Capo, Sudafrica Osaka, Giappone Bengaluru, India Napoli, Italia New York City, Stati Uniti Hong Kong, Cina Buenos Aires, Argentina Marsiglia, Francia Copenaghen, Danimarca Medellin, Colombia

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini