La crisi politica siciliana in questi giorni su tutti i giornali non è un fulmine a ciel sereno. In sintesi Forza Italia, di cui Renato Schifani, presidente della Regione siciliana eletto 4 anni fa, è autorevole esponente, lo ha di fatto sfiduciato a mezzo stampa per bocca del suo commissario regionale Nino Minardo. A quel punto il presidente siciliano si è dato un tempo per riflettere e per trarre le conseguenze. Si dimetterà per la dignità di preservare la sua figura istituzionale o rimarrà al suo posto per consentire un cambio della guardia indolore per il suo partito e la sua maggioranza?

Tutto nasce dall’indagine, con richiesta di arresto, sul suo principale consulente, Gaetano Armao, ex suo concorrente alla carica di presidente della Regione in quota Calenda, poi passato all’avversario non nemico evidentemente. Una prassi consolidata in Sicilia, perché anche la candidata del Pd a presidente passò poi al partito di Schifani. Armao è stato filmato mentre sembra che conservi in un orologio a pendolo, una supposta, da parte degli inquirenti, tangente portatagli all’università di Palermo, da un suo collaboratore. Tangenti, a detta degli inquirenti, per delle autorizzazioni ambientali. Il pendolo, più che Pirandello o Sciascia, ci ricorda quello di Foucault di Umberto Eco.

Ma la crisi politica viene da lontano, da subito dopo il voto regionale. Ci fu il famoso scandalo Cannes, le foto più costose della Storia, pagate profumatamente per un evento organizzato durante il festival cinematografico francese dalla Regione siciliana, che aprì una frattura tra il presidente Schifani e una parte del partito di Meloni. Cosa che comportò un rimpasto lampo di assessori di FdI. Da quel momento in avanti c’è stata una lenta, ma costante, litania di indagini, prevalentemente per corruzione o peculato (se ne contano 17 pare), che hanno scandito la legislatura regionale, con vari esponenti del governo, del Parlamento più antico del mondo, indagati fino ad oggi. Poi è arrivato il tentativo del commissario di FI, Nino Minardo, di cambiare rotta, e far entrare il vento in chiesa. Solo che il parroco, in questo caso il Monsignore Schifani, ex presidente del Senato, non ci sta a passare da capro espiatorio, e a lasciare lo scranno. Fino a poche settimane fa tutti i partiti di maggioranza lo avevano formalmente incensato e formalmente ricandidato. E ora, dopo l’ennesima indagine intorno a lui, solo sussurri e silenzi, nessuna solidarietà, nemmeno di circostanza.

Armao, ex vicepresidente del precedente governo Musumeci, ex assessore del governo Lombardo, non era un oscuro funzionario, come tanti finora incappati nelle maglie della giustizia siciliana. Aveva gestito per 5 anni i conti della Regione con Musumeci, e poi con Schifani trattato i fondi extraregionali, presieduto la commissione tecnica che dava pareri ambientali su circa 15 miliardi di investimenti in Sicilia. E aveva una stanza a sua disposizione a Palazzo d’Orléans, la presidenza della Regione. Di fatto influiva, significativamente, sul governo regionale, e prenderne le distanze ora risulta un esercizio praticamente impossibile. L’accusa di molti è che Schifani in questi anni sia stato troppo influenzato da vari Rasputin di turno, il vicepresidente leghista Sammartino, Cuffaro, ora Armao, tutti finiti sotto le lenti della magistratura. Certo, risulta da dimostrare che l’ipotesi di far fuori Schifani, chiedendogli un passo di lato, possa poi portare fortuna a Forza Italia. Raramente in politica queste operazioni funzionano. Ad oggi i fatti politici sono due. Schifani ha convocato una Giunta per provvedimenti urgenti. E il suo partito lo ha di fatto convocato in trasferta a Roma per farlo ragionare. Si vorrebbe che lui non si dimettesse, per ora, e facesse il cireneo portando la croce Sicilia fino a quando – febbraio, aprile o chissà – farà comodo al suo partito e alla sua maggioranza, in vista di probabili elezioni nazionali.

Ma quale sarebbe la sua exit strategy? Si parlava di Csm, ma tutto sembra sfumarsi. Poi ci sarebbe uno scenario più azzardato. Schifani potrebbe azzerare la sua Giunta, e con più forza a quel punto andare a trattare con il suo partito e con Meloni. Ma forse una mossa del genere non è nelle corde del felpato Schifani. La cosa più probabile è che qualcuno, un pietoso deus ex machina, porti uno xanax agli attori in campo, sopisca gli scontri e le ambizioni, faccia passar la nottata, e rimandi le decisioni. Il rimandare è arte antica in Sicilia. Quousque tandem? Fino alle mitiche midterm americane magari, o probabilmente fino alla prossima indagine sull’isola della corruzione.

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Giovanni Pizzo