Dagli alimenti ai giocattoli, dagli acquisti online alle merci nei container, la contraffazione minaccia consumatori e imprese. Contrastarla richiede controlli, informazioni condivise e indagini su filiere internazionali. Sergio Gallo, direttore centrale Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, racconta il ruolo della nuova Rete Nazionale Antifrode, tra cooperazione, tecnologia ed esperienza dei funzionari.

Come opera la nuova Rete Nazionale Antifrode?

«Integra presidio territoriale, indagini, analisi del rischio, intelligence, tecnologia e cooperazione nazionale e internazionale. Collega Ufficio Investigazioni della Direzione, Ufficio Intelligence, Uffici antifrode territoriali e Aree verifiche e antifrode per condividere informazioni. L’analisi centrale e locale incrocia le banche dati ADM, individuando operatori, spedizioni e rotte anomale. IPEP di EUIPO condivide alert con autorità e titolari dei marchi; la Convenzione Napoli II consente cooperazione penale, accanto alle operazioni europee congiunte. Usiamo tecniche avanzate: geolocalizzatori sui container ne hanno seguito il transito fino a destinazione, con le dogane estere. Il controllo genera intelligence: il sequestro avvia la ricostruzione di filiere, rotte e soggetti anche oltreconfine».

Quali dimensioni e rischi ha la contraffazione alimentare?

«Minaccia imprese, marchi, salute e sicurezza: composizione, provenienza e conservazione non sono garantite. Nell’operazione congiunta polizia-dogane OPSON XIV, Trieste ha sequestrato 2.100 confezioni di patatine Lay’s e 1.344 litri di bevande 7UP contraffatte; intercettati anche 216.000 dadi da brodo con marchio falsificato. OLAF informato, ha avviato un’indagine e una INF-AM, allerta a tutti gli Stati membri. A Napoli oltre 12.000 confezioni di noodles e preparati per zuppe contraffatti dal Bangladesh. Dogane, autorità sanitarie e della filiera agroalimentare devono fermare i prodotti prima degli scaffali, tutelando il cibo autentico, patrimonio economico italiano. È totale la sinergia con Masaf e ICQRF, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari».

False descrizioni, destinatari fittizi e ingressi da altri Stati Ue: come formate i funzionari?

«I frodatori cambiano metodi, frammentano spedizioni e interpongono destinatari eludendo i controlli. Serve competenza normativa e investigativa: valutare coerenza tra dichiarazione e merce, origine e percorso, profilo dell’operatore o viaggiatore. Alert IPEP e dialogo con i titolari dei diritti consentono verifiche di autenticità. La Rete rende le esperienze di Ciampino o Brindisi patrimonio di tutti gli uffici».

A Venezia, tra luglio e agosto 2026, ADM e Guardia di Finanza hanno sequestrato centinaia di capi contraffatti su 3,9 milioni di passeggeri. Come collaborate?

«La sinergia poggia sul protocollo d’intesa rinnovato il 28 maggio 2025. Al Marco Polo, con passeggeri cresciuti dell’11% sull’estate precedente, il presidio coordinato e i controlli congiunti hanno intercettato merci soprattutto dalla Turchia e da Paesi asiatici. Risultati condivisi con OLAF e altre dogane nelle JCPO, operazioni congiunte dogane-polizia. I sequestri informano i viaggiatori sui rischi degli acquisti all’estero».

Come rispondete alla diffusione dei falsi nell’e-commerce?

«Ai grandi carichi si aggiungono piccoli invii postali o con corrieri espressi al consumatore. A Ciampino, nel primo semestre 2026 le violazioni sono state 405, contro 385 nell’intero 2025. Servono selezione delle spedizioni a rischio, analisi e condivisione rapida dei dati, anche tramite IPEP con EUIPO e titolari dei diritti. A Brindisi, oltre 288.000 giocattoli contraffatti sulla direttrice Grecia-Spagna ricordano i rischi per salute e sicurezza, specie dei bambini. La comunicazione è parte dell’azione: il consumatore consapevole è il primo presidio».

Tra IA e scanner nei porti e aeroporti, quale ruolo resta al funzionario?

«Traffici in crescita, invii frammentati e frodi sofisticate rendono decisivi IA, app Autentica in dotazione ad ADM e scanner: analizzano dati e consentono ispezioni dei container mirate. Potenziano il funzionario. Dietro i sequestri restano indagini umane, analisi dei rischi, esami di laboratorio e approfondimenti tecnici: servono formazione continua di funzionari antifrode ed esperti ADM. La tecnologia orienta; il funzionario apporta giudizio, intuito e conoscenza territoriale. La Rete condivide ogni intuizione con tutta l’Agenzia».

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Maurizio Pizzuto