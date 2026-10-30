La crisi della sinistra italiana non è soltanto elettorale: è una crisi d’identità, di cultura politica e di classe dirigente. Il Partito democratico, nato dall’incontro tra tradizione postcomunista e cattolico-democristiana, avrebbe dovuto superare le appartenenze del Novecento e interpretare una società in trasformazione. Il PD ha ereditato apparati e pratiche del passato senza rinnovare la cultura di governo, oscillando tra nostalgia e adesione alle idee dominanti.

La frattura con il mondo del lavoro

Deindustrializzazione, delocalizzazioni, precarietà e indebolimento delle tutele, hanno mutato la società, mentre il PD ha smarrito il rapporto con una parte del suo insediamento popolare. Invece di governare questi processi, si è spesso accettato che la flessibilità fosse una necessità senza alternative. Lo Statuto dei lavoratori è stato smantellato anziché aggiornato e rafforzato. La sinistra non ha contrastato adeguatamente insicurezza sociale, salari compressi e disuguaglianze. Dichiararsi dalla parte dei deboli non basta: occorre incidere sulle loro condizioni materiali. Il vuoto è stato occupato da forze populiste capaci di intercettare il disagio.

Il fallimento della sintesi e il campo largo

Il PD ha alternato vocazione maggioritaria, alleanze variabili e recuperi delle vecchie identità. La segreteria di Elly Schlein ha accentuato una linea movimentista e massimalista, senza ricomporre il rapporto tra rappresentanza sociale, riformismo e cultura di governo. Ne è risultato un partito capace di raccogliere consenso nell’opposizione, ma in difficoltà nel proporre una prospettiva credibile per governare. Il campo largo non diventa progetto politico sommando PD, Movimento 5 Stelle e altre forze: restano divergenze su lavoro, Europa e politica estera. Un’alleanza costruita soltanto contro la destra rinvia le contraddizioni al giorno dopo le elezioni. Ripetere formule del passato, da Prodi a Veltroni, non basta: la società è cambiata e non può essere ricomposta con il richiamo a stagioni concluse.

La necessità di un nuovo paradigma

La crisi del PD riflette una crisi più ampia. Non basta cambiare segretario o alleanze: serve una discontinuità che rimetta al centro produzione, lavoro, sicurezza, ricerca, scuola, sanità e servizi pubblici; contrasti le disuguaglianze e restituisca alla politica la capacità di scegliere. Occorre una classe dirigente preparata e radicata. La cultura di governo non è governismo, ma capacità di fissare obiettivi e strumenti assumendosi responsabilità. Se rinuncia a questa funzione, la sinistra diventa subalterna.

Oltre il PD: costruire una Nuova sinistra

È necessario aprire una fase costituente per una Nuova sinistra, attraverso un rassemblement delle forze riformiste di sinistra che non si riconoscono nel PD e non intendono limitarsi a correggerne la linea. L’appello è rivolto a socialisti e socialdemocratici, liberaldemocratici di sinistra, culture laiche e riformatrici, associazioni, movimenti e cittadini in cerca di una nuova identità. Non un’operazione gattopardesca né un cartello elettorale, ma un cambiamento reale di paradigma e di classe dirigente. Questa sinistra deve ritrovare le radici nella storia italiana ed europea: nelle lotte per il lavoro e i diritti, nelle battaglie per libertà e democrazia, nelle conquiste sociali e nell’idea che l’emancipazione richieda giustizia e solidarietà.

La nuova aggregazione dovrà affrontare trasformazioni del lavoro, crisi dei ceti medi e nuovi equilibri internazionali, con un programma condiviso e autonomia, senza subordinarsi a coalizioni nate soltanto contro la destra. Dovrà contrastare populismo sovranista e massimalista, incapaci di coniugare libertà, sicurezza, responsabilità e riforme. Non si tratta di salvare il PD così com’è né di condannarne le culture fondatrici, ma di riconoscere che quella sintesi ha esaurito la sua funzione storica. Senza discontinuità, ogni alleanza resterà un espediente elettorale.

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Biagio Marzo