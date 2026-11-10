Quali sono le fondamenta morali della democrazia liberale, oggi che finisce sotto attacco? E può una società mantenere la propria coesione quando recide il legame con le tradizioni culturali, filosofiche e religiose con le quali è nata? Sono state queste le domande al centro di «Classical Foundations and Moral Authority», il convegno internazionale che si è svolto ieri, 9 novembre, nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati, a Palazzo San Macuto. Un appuntamento che ha messo in dialogo studiosi, rappresentanti istituzionali, diplomatici e protagonisti del dibattito culturale italiano e americano.

L’iniziativa è stata promossa dal National Endowment for the Humanities (NEH), l’agenzia federale statunitense dedicata al sostegno della ricerca e della cultura umanistica, presieduta da Michael McDonald, con il supporto del Wilson Center. L’obiettivo? Rilanciare la cooperazione culturale tra Italia e Stati Uniti, riportando al centro il contributo della civiltà classica e della tradizione occidentale alla costruzione delle istituzioni democratiche. Il NEH ha ricordato di avere sostenuto negli ultimi vent’anni oltre 200 progetti dedicati alla storia e alla cultura italiana, con finanziamenti superiori a 14 milioni di dollari.

Tra i protagonisti della giornata si è distinto Marcello Pera, già presidente del Senato, intervenuto nella sessione inaugurale dedicata a «Roma e le fondamenta dell’ordine civico» e successivamente nel confronto su umanesimo e governo democratico. La sua riflessione ha affrontato un nodo filosofico e politico decisivo: come può reggere lo Stato liberale se rinuncia ai fondamenti morali che ne hanno reso possibile la nascita? Richiamando Sant’Agostino, Kant, Jefferson, Adams e Tocqueville, Pera ha sostenuto che libertà individuale e stabilità democratica non siano autosufficienti. I diritti umani, ha osservato, vengono riconosciuti dallo Stato, non creati: la loro origine rinvia a una dimensione morale e religiosa che il secolarismo contemporaneo tende invece a rimuovere. Un dialogo intenso, una tavola rotonda articolata su più ore ma mai stancante, mai ridondante. E nella quale tra l’altro Pera ha sempre interloquito in inglese, lingua nella quale si sono svolte le sette ore e mezza dell’incontro.

Nel confronto, anche grazie a Marcello Pera, è emerso anche il pensiero di Karl Popper e il suo classico «La società aperta e i suoi nemici». Un riferimento che ha contribuito a mettere a fuoco una delle questioni più attuali del dibattito: la vulnerabilità delle democrazie di fronte a chi ne contesta i presupposti, alimenta la paura, punta a destabilizzare le istituzioni e vorrebbe trasformare società aperte in comunità chiuse e diffidenti. La difesa della società aperta, in questa prospettiva, non è soltanto una questione di procedure e garanzie costituzionali, ma anche di cultura, consapevolezza e responsabilità civica. Accanto a Pera, l’ambasciatore americano presso la Santa Sede Brian Burch ha proposto una riflessione sulla virtù civica e sul rapporto tra libertà, responsabilità individuale e bene comune. Il programma ha coinvolto inoltre il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il giurista Nicolò Zanon, la presidente della Cassazione Margherita Cassano, padre Paolo Benanti, Walter Russell Mead, Roger Kimball, Patrick Deneen, Amedeo Feniello e Beppe Severgnini. Tra gli altri ospiti anche Francesco Perfetti, Corrado Passera e Francesco Talò. Tanti i giornalisti americani presenti. Il corrispondente di un giornale di New York ci confida, in una pausa caffé: «Se in Italia tra un po’ di tempo doveste cercare un Presidente della Repubblica conservatore, colto, autorevole e internazionale, a me questo Pera sembra perfetto».

Non possiamo che annuire. L’incontro non ha lesinato rimandi all’attualità. Alla guerra ibrida, alla minaccia russa. Dall’intelligenza artificiale alla formazione del carattere, dalla memoria culturale alla stabilità democratica, le riflessioni condivise hanno superato i confini accademici. E interrogano le radici della civiltà occidentale per comprendere quali risorse morali e culturali possano ancora sostenere le democrazie contemporanee.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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