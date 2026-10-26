Un’intelligenza artificiale potrebbe scrivere una legge più chiara di quelle che approviamo oggi, individuare contraddizioni normative sfuggite ai giuristi e simulare le conseguenze economiche di una riforma prima ancora che venga discussa in Parlamento. Potrebbe perfino elaborare un programma politico capace di rispondere, con straordinaria precisione, alle esigenze espresse da milioni di cittadini. Ma una legge tecnicamente impeccabile è necessariamente una buona legge? E un programma costruito per soddisfare il maggior numero di persone rappresenta davvero una visione politica? Il rischio non è soltanto che l’intelligenza artificiale sbagli le risposte. È che impari a rispondere perfettamente a domande che una società non avrebbe mai dovuto porre in quel modo. Quando una macchina contribuisce a scrivere le regole della convivenza, il problema non riguarda più soltanto la qualità del software, ma la natura stessa della democrazia.

Non è fantapolitica. Nel 2023 il Consiglio comunale di Porto Alegre, in Brasile, ha approvato all’unanimità una norma che impediva di addebitare ai cittadini la sostituzione dei contatori dell’acqua rubati. Soltanto dopo l’approvazione, il consigliere Ramiro Rosário ha rivelato che il testo era stato scritto interamente da ChatGPT, a partire da poche righe di istruzioni. La vicenda, raccontata dal Washington Post, da Folha de S.Paulo e dalla stampa internazionale, ha provocato un dibattito sulla legittimità della procedura. La legge non era necessariamente sbagliata perché prodotta da una macchina, ma i consiglieri non conoscevano la provenienza del testo sul quale avevano deliberato. Se il risultato è condivisibile, possiamo considerare irrilevante il processo attraverso cui è stato costruito? È la prima domanda che l’intelligenza artificiale sta imponendo alla politica.

Il Regno Unito ha scelto una strada più istituzionale. Il 19 maggio 2026, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, il governo britannico ha confermato che strumenti di AI vengono utilizzati per controllare, criticare e analizzare bozze legislative. Il Ministero della Salute ha successivamente confermato l’impiego di Microsoft Copilot e altri strumenti di supporto, precisando che la responsabilità finale della redazione resta umana. Esistono inoltre sistemi come Parlex, utilizzato per interrogare documenti e precedenti parlamentari, e strumenti destinati a individuare obblighi normativi e amministrativi potenzialmente sproporzionati. Sono applicazioni importanti, perché promettono leggi più coerenti e amministrazioni meno inefficienti. Ma proprio l’identificazione di un obbligo come sproporzionato contiene già un giudizio: sproporzionato rispetto a quale obiettivo? Alla spesa pubblica, ai tempi delle imprese oppure alla tutela dei cittadini? La tecnica può aiutare a individuare le incoerenze, ma non elimina la necessità di scegliere quali interessi debbano prevalere.

Negli Emirati Arabi Uniti il passaggio è ancora più ambizioso. Nel 2025 il governo ha annunciato un ecosistema di intelligenza normativa progettato per assistere la scrittura, la revisione e l’aggiornamento delle leggi. Nel 2026 ha inoltre presentato un programma per estendere l’impiego di agenti artificiali a una parte rilevante delle attività pubbliche. L’obiettivo è rendere più rapida e adattiva la produzione delle regole, mantenendo formalmente agli esseri umani il potere di approvarle. In Albania, invece, nel settembre 2025 il primo ministro Edi Rama ha presentato Diella, un’assistente artificiale investita simbolicamente del ruolo di ministra per gli appalti pubblici, con la promessa di contribuire alla lotta contro la corruzione. Reuters ha raccontato l’iniziativa e i dubbi sui meccanismi di controllo. Si tratta di esperienze diverse, in sistemi istituzionali diversi, che non possono essere considerate automaticamente equivalenti. Ma condividono una trasformazione: l’intelligenza artificiale non si limita più ad assistere l’amministrazione delle regole; comincia a partecipare alla loro costruzione e alla selezione delle decisioni.

Il problema non è che questi sistemi siano necessariamente peggiori degli esseri umani. Un algoritmo potrebbe individuare anomalie negli appalti che sfuggono ai funzionari, riconoscere incompatibilità tra norme e suggerire alternative più efficienti. Ma immaginiamo di affidargli la progettazione della politica sanitaria di una regione. Analizzando costi, demografia, tempi di attesa e risultati clinici, potrebbe proporre di concentrare alcuni servizi in grandi ospedali, migliorando determinati indicatori. La stessa decisione potrebbe però aumentare le distanze per i cittadini dei piccoli comuni, penalizzare persone fragili e indebolire i territori periferici. Sarebbe un errore dell’algoritmo? Non necessariamente. Potrebbe aver eseguito perfettamente il compito assegnato. Il problema sarebbe stato definire la qualità della sanità attraverso indicatori incapaci di rappresentare tutto ciò che una comunità considera importante. L’efficienza economica può essere misurata, ma il valore attribuito alla prossimità, all’uguaglianza e alla tutela dei più deboli richiede anche una scelta politica.

Esiste però una direzione differente, forse più promettente, che arriva da Taiwan. Attraverso il processo partecipativo vTaiwan e strumenti come Polis, le istituzioni hanno sperimentato modalità di confronto capaci di organizzare le opinioni dei cittadini, individuare aree di consenso e rendere visibili divergenze che un normale sondaggio rischierebbe di nascondere. Una delle esperienze più conosciute ha riguardato il conflitto sulla regolazione dei servizi di trasporto come Uber. La tecnologia non ha semplicemente contato favorevoli e contrari, ma ha aiutato a identificare preoccupazioni condivise tra gruppi inizialmente contrapposti. Non significa che il sistema abbia deciso al posto delle istituzioni. Significa che l’intelligenza artificiale può contribuire a rendere più intelligente il confronto democratico, invece di sostituirlo con una risposta automatica. È una differenza che meriterebbe di diventare il centro del dibattito internazionale.

Nel giugno 2026 l’OCSE ha pubblicato Artificial Intelligence and the Future of Citizen Participation, analizzando cinquanta esperienze in ventidue Paesi. Il rapporto descrive applicazioni capaci di facilitare le consultazioni, sintetizzare migliaia di contributi e rendere comprensibili informazioni pubbliche complesse. Ma evidenzia anche rischi di rappresentazione distorta delle opinioni, esclusione digitale e scarsa trasparenza. Il tema è importante perché una consultazione pubblica non dovrebbe servire soltanto a individuare la proposta statisticamente più condivisa. Dovrebbe permettere alle persone di modificare le proprie posizioni, comprendere quelle altrui e contribuire alla definizione del problema. Il consenso non è necessariamente il punto di partenza della democrazia: può essere il risultato di un percorso nel quale cambiano le domande, le conoscenze e perfino le convinzioni dei partecipanti. Una macchina che si limita a fotografare le preferenze esistenti rischia di perdere proprio questo processo.

Qui emerge un paradosso ancora più radicale. Supponiamo di chiedere a un’intelligenza artificiale di costruire il programma politico capace di raccogliere il massimo consenso. Analizzando sondaggi, statistiche e opinioni pubbliche, potrebbe elaborare una combinazione di proposte straordinariamente convincente. Ma la politica non consiste soltanto nel soddisfare ciò che gli elettori desiderano già. Alcune delle trasformazioni più importanti della storia sono nate dalla capacità di proporre diritti, possibilità e cambiamenti che una parte della società non era ancora pronta ad accettare. Una politica costruita soltanto per massimizzare il consenso rischierebbe di diventare una macchina perfetta per riprodurre il presente, anziché uno strumento per immaginare il futuro. L’intelligenza artificiale potrebbe aiutarci anche a esplorare alternative radicalmente nuove, ma dovremmo chiederle esplicitamente di farlo, senza confondere la probabilità di approvazione con il valore di una proposta.

Sarebbe tuttavia un errore rispondere a questi rischi chiedendo semplicemente che la politica rimanga umana. Le decisioni umane possono essere incoerenti, condizionate da interessi, costruite su informazioni incomplete o incapaci di valutare conseguenze a lungo termine. Un sistema artificiale potrebbe mostrare gli effetti distributivi di una riforma, evidenziare chi ne trae vantaggio e chi ne sostiene i costi, individuare contraddizioni e generare scenari alternativi. Il valore dell’AI potrebbe quindi essere enorme, a condizione di distinguere la capacità di produrre una buona analisi dal diritto di stabilire quale risultato una comunità debba considerare desiderabile. La prima può essere potenziata tecnologicamente; il secondo richiede procedure legittime, responsabilità e possibilità di contestazione.

Forse dovremmo allora introdurre un principio nuovo: l’integrità della deliberazione democratica nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Non la pretesa che ogni decisione sia corretta, impossibile in una società pluralista, ma la garanzia che il processo attraverso cui viene costruita rimanga comprensibile, trasparente e modificabile. Prima di utilizzare un sistema per progettare una legge, dovremmo sapere quali obiettivi gli sono stati assegnati, quali dati utilizza, quali alternative considera e quali criteri guidano le sue raccomandazioni. Soprattutto dovremmo garantire ai cittadini la possibilità di contestare non soltanto la risposta prodotta dalla macchina, ma la domanda che le è stata rivolta. Perché un sistema può suggerire come ridurre la spesa scolastica, ma qualcuno deve poter chiedere se il vero problema sia risparmiare o migliorare l’apprendimento. La responsabilità democratica comincia prima dell’algoritmo, quando decidiamo che cosa vogliamo ottimizzare e che cosa non siamo disposti a sacrificare.

Alla fine potremmo scoprire che la questione più importante non è se l’intelligenza artificiale saprà governare meglio degli esseri umani, ma se saprà aiutarci a governare meglio insieme. La differenza è enorme. Nel primo caso chiediamo alla tecnologia di sostituire una parte della deliberazione con una soluzione calcolata; nel secondo utilizziamo la sua capacità di analisi per rendere più informate, consapevoli e responsabili le nostre discussioni. La democrazia non è un algoritmo di ottimizzazione perché il suo valore non risiede soltanto nel risultato delle decisioni, ma anche nel diritto delle persone di partecipare alla definizione dei problemi che quelle decisioni intendono risolvere. Una legge può essere impeccabile nella forma e discutibile nella sostanza; una politica può apparire inefficiente rispetto a un indicatore e risultare indispensabile per proteggere un diritto. Il futuro non dipenderà soltanto dalla nostra capacità di costruire macchine che producono risposte migliori, ma dalla volontà di non delegare loro il significato delle domande che riguardano tutti.

Carlo Maria Medaglia Prof. Carlo Maria Medaglia, Delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi Telematica IUL

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