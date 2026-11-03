Fermiamoci un attimo e ragioniamo: dove stiamo andando? Al fondo è questa, la provocazione che ci consegna Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e giornalista dalla lunga esperienza politica e istituzionale. «Governare nel futuro. Partiti, leadership e democrazia nell’era della disintermediazione», pubblicato da Rubbettino con introduzione di Antonio Noto, affronta la crisi della rappresentanza e il destino dei partiti nell’epoca della disintermediazione. E mette Forza Italia davanti alla sua sfida più importante: dimostrare di poter vivere oltre il fondatore.

Bicchielli parte da un paradosso: la disintermediazione prometteva di avvicinare i cittadini alle istituzioni, di abbattere le gerarchie, di restituire voce a chi non si sentiva rappresentato. Ma il risultato, non di rado, è stato opposto. Il leader ha sostituito il partito, la comunicazione ha preso il posto dell’organizzazione, la popolarità ha cominciato a valere più della capacità di costruire consenso nel tempo. La politica si è fatta più veloce, ma non necessariamente più partecipata. Il cittadino è diventato un pubblico, il militante un follower, il confronto interno un fastidio da evitare. È la stagione della «sondocrazia», della campagna elettorale permanente, della leadership che misura ogni giorno la propria forza attraverso classifiche di gradimento e umori digitali. Ma governare non significa inseguire il consenso del mattino. Significa anche assumere decisioni impopolari, mediare interessi, costruire istituzioni e preparare una classe dirigente che possa raccogliere il testimone. La politica, ricorda Bicchielli, non è soltanto gestione del presente: è costruzione del futuro.

Il pregio del volume è il suo sguardo trasversale. Fratelli d’Italia, Partito democratico, Forza Italia e Movimento 5 Stelle vengono messi a confronto attraverso le loro strutture, il rapporto con gli iscritti, la rete territoriale, gli elettori e le forme di partecipazione. Poi arrivano le leadership: Trump, Macron, Meloni, Tajani, Putin. Modelli differenti, persino opposti, che permettono di distinguere il carisma dalla responsabilità, l’autorevolezza dalla concentrazione del potere. Non c’è una scorciatoia ideologica: c’è il tentativo di capire quali organizzazioni siano ancora in grado di reggere la complessità del nostro tempo.

Per Forza Italia, in particolare, il libro assume un significato che va oltre la riflessione teorica. Il partito fondato da Silvio Berlusconi sta attraversando la prova più difficile per qualsiasi formazione politica personale: sopravvivere al proprio fondatore. Non basta conservarne il nome, evocare la memoria o riprodurne il linguaggio. Occorre trasformare un’eredità politica in un’organizzazione autonoma, capace di selezionare dirigenti, valorizzare i territori, discutere al proprio interno e costruire una prospettiva. La leadership di Antonio Tajani è chiamata precisamente a questo passaggio: dimostrare che Forza Italia non è soltanto il ricordo di una stagione irripetibile, ma una forza politica con un’identità e un futuro.

È una questione che riguarda anche il centrodestra nel suo complesso. Una coalizione non può essere soltanto la somma di leadership personali e di convenienze elettorali. Ha bisogno di partiti riconoscibili, capaci di elaborare idee, rappresentare interessi e formare una classe dirigente. In questo senso, la riflessione di Bicchielli è particolarmente utile proprio perché non confonde la necessità di una guida forte con il culto del capo. La leadership serve, ma non può diventare un alibi per svuotare le organizzazioni. Il punto è semplice e tutt’altro che scontato: un leader può vincere da solo una campagna elettorale, ma non può garantire da solo la durata di una democrazia. Senza partiti capaci di organizzare il consenso, la rappresentanza si riduce a una relazione individuale tra il capo e il suo pubblico. E quando il capo se ne va, resta il vuoto. Governare nel futuro significa, prima di tutto, evitare che quel vuoto diventi il destino della politica.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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