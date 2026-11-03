La storia è quella che è. Non ha senso riscriverla sulla base di presupposti differenti da quelli reali. Ci sono però lezioni della Storia che possono aiutarci a compiere le scelte giuste nell’affrontare i problemi di oggi. Quando assisto alle manifestazioni di queste settimane, mi torna alla mente un episodio che ho letto in una biografia di Helmut Kohl. Il Cancelliere tedesco, assistendo dalle finestre del suo studio a una manifestazione dei pacifisti contro l’installazione degli euromissili in Europa, commentò con gli astanti: “Loro sono 500mila; io sono solo. Ma loro hanno torto, io ho ragione”. Uno statista deve essere consapevole del bene comune del suo popolo e avvalersi dell’esercizio di quei poteri legittimi che gli derivano da un ordinamento democratico per realizzare gli obiettivi che giudica necessari. La vicenda degli euromissili andò avanti per una decina di anni nel secolo scorso; la sua evoluzione svolse un ruolo fondamentale nel determinare un cambio di linea di politica estera e interna dell’Unione sovietica e condusse al primo accordo sul disarmo tra le grandi potenze.

Alla fine degli anni Settanta, l’Urss di Brežnev installò nuovi missili a testata nucleare, con una gittata di 5.500 chilometri, gli SS 20, tutti puntati verso l’Europa; da lì venne l’idea della Nato di rispondere in chiave difensiva con quegli armamenti che furono chiamati euromissili. In quel frangente, il Cancelliere tedesco, il socialdemocratico Helmut Schmidt, dichiarò di essere pronto a procedere, purché almeno un grande Paese continentale fosse della partita. Il 6 dicembre 1979, in Italia, la Camera votò il primo sì agli euromissili grazie alla posizione decisiva del Psi, in quel momento fuori dal governo. Sarà poi Craxi da presidente del Consiglio a portare a compimento l’installazione. Uno degli argomenti più importanti del dibattito di quei tempi riguardava il riconoscimento comune dell’esistenza di un equilibrio nucleare planetario che forniva adeguata copertura anche al disequilibrio venutosi a creare in Europa. Ma allora l’Europa occidentale e gli Usa erano saldamente alleati nella Nato e contrapposti al blocco del Patto di Varsavia. E gli Usa di Ronald Reagan non volevano lasciare l’Europa in una condizione di insicurezza. Le piazze pacifiste si mobilitarono contro il riarmo al grido di “meglio rossi che morti”: è il medesimo concetto che esprimono oggi.

Proviamo a immaginare che cosa sarebbe successo se Reagan avesse agito come Trump sulla base della dottrina seguente: “Esiste un equilibrio nucleare a livello planetario, quindi gli Usa non corrono rischi; se l’equilibrio viene a mancare in Europa è un problema di quegli scrocconi, si arrangino, non pretenderanno che gli Usa mettano in crisi il processo di distensione per la loro sicurezza. Con Brežnev posso parlare col telefono rosso, mentre non ho neppure il numero dell’Europa”. Che cosa sarebbe successo? Non è fantapolitica immaginare che l’impero sovietico non sarebbe crollato; che non ci sarebbe stata la svolta di Gorbaciov; che i Paesi satelliti sarebbero rimasti nell’orbita sovietica. Il riarmo dell’Occidente svolse un ruolo primario dell’implosione dell’URSS che non rinunciava a ripristinare quell’equilibrio che, in Europa, era venuto meno. Fu proprio da questo squilibrio che presero l’avvio i negoziati per la riduzione degli arsenali nucleari tra Reagan e Gorbaciov con gli accordi di Reykjavík del 1986. Ma era tardi; la corsa agli armamenti aveva già ferito a morte il sistema economico sovietico, a cui seguì il crollo politico dell’impero.

La guerra in Ucraina avrebbe potuto determinare sul neoimperialismo putiniano le medesime conseguenze che ebbe l’installazione degli euromissili sull’Urss. Non si considerano abbastanza gli effetti delle sanzioni sull’economia russa e le conseguenze di un’economia di guerra sulle condizioni della popolazione. La questione vera è che Reagan considerava l’Urss l’impero del male, mentre Trump è interessato a un’alleanza di fatto in chiave antieuropea con lo zar del Cremlino. Tocca all’Unione installare in Ucraina i missili che gli Usa si apprestano a negare del tutto. Purtroppo però è tardi. Nel 2027 Putin potrebbe vincere le elezioni – per interposti partiti filorussi – in importanti Paesi europei.

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Giuliano Cazzola