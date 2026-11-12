In Israele alle recenti elezioni il blocco di destra di Netanyahu ha raggiunto 53 seggi, l’opposizione si è fermata a 48 seggi mentre i partiti arabi ne hanno conquistati 19. Per governare e avere una maggioranza alla Knesset ne servono 61. In seguito al mandato dato dal Presidente della Repubblica d’Israele Isaac Herzog ad Eisenkot per formare il governo incontriamo Ofer Attias, militante del partito dei democratici di Golan nonché avvocato ad Haifa.

Uno dei nodi nella formazione del nuovo governo riguarda il rapporto con i partiti ultraortodossi. La destra laica di Lieberman sembra aver ammorbidito la propria posizione sulla leva obbligatoria, aprendo alla possibilità di un compromesso. Quanto è disposto a concedere agli haredim e dove si colloca la sua linea rossa?

«Nessuno, me compreso, conosce quali siano le linee rosse di Lieberman e quali quelle dei partiti haredim: Shas e United Torah Judaism. Francamente, non credo che si possa cavare un ragno dal buco e si possano risolvere facilmente le antinomie».

Il partito di Yashar! (Onestà!) di Eisenkot ha dichiarato di essere disposto ad accogliere nella propria maggioranza chiunque accetti i suoi principi. Questa apertura potrebbe riguardare anche Smotrich? E soprattutto, quest’ultimo sarebbe disposto a rinunciare alle proprie posizioni sull’annessione della Cisgiordania e sull’espansione degli insediamenti dei coloni pur di entrare in un governo che riconosca Israele come Stato democratico e si richiami ai principi della Dichiarazione d’indipendenza?

«Penso categoricamente che non ci sia nessuna possibilità che la destra religiosa sionista di Smotrich entrerà in un governo guidato da Eisenkhot. Sono troppo radicali le idee dell’ex ministro delle finanze e inconciliabili con quelle del leader del partito Onestà».

Dall’altro lato, la Lista Unita araba, e in particolare il partito Balad, potrebbero accettare le condizioni poste da Eisenkot? Penso soprattutto al riconoscimento di Israele come Stato ebraico e democratico e alla definizione di Hamas come organizzazione terroristica. Esiste uno spazio di compromesso oppure queste condizioni rendono impossibile un’intesa politica?

«La Lista Unita non è il problema. I suoi partiti non vogliono entrare nel governo, ma sono disposti a sostenerlo dall’esterno. Il problema viene da Lieberman e dalla destra nazional conservatrice di Bennett perché sono contrari a un governo che dipenda dal sostegno della Lista Unita».

L’immigrazione Mizrahi di rito sefardita ha profondamente trasformato la società israeliana, modificandone gli equilibri demografici, culturali ed elettorali e contribuendo al superamento del predominio delle élite politiche di origine europea di rito ashkenazita. Quanto pesa ancora oggi questa trasformazione nella geografia politica israeliana? E può aiutarci a comprendere le attuali difficoltà nella costruzione di una maggioranza?

«Non credo che il sostegno ai partiti di destra in Israele sia legato alla cultura degli immigrati provenienti dal Nord Africa. Il consenso verso i partiti di destra si basa piuttosto su una combinazione di ignoranza e religione. Questo consenso può essere messo in discussione attraverso un’istruzione adeguata e una politica economica efficace».

In definitiva, la vera linea di frattura del nuovo blocco politico israeliano è diventato il rapporto con gli arabi o quello con gli ultraortodossi?

«Il servizio militare obbligatorio è una questione rilevante soltanto per gli ultraortodossi. Se questi ultimi accettassero di ridurre il numero di giovani che studiano i testi religiosi invece di arruolarsi nell’esercito, e concordassero anche sull’invio alle forze armate dei giovani che non si dedicano agli studi religiosi, il problema potrebbe essere risolto. Per quanto riguarda gli arabi, invece, non si pone la stessa questione: finora, infatti, gli arabi hanno prestato servizio militare soltanto su base volontaria».

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Giulio Alicanti