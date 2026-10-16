Gioventù Nazionale non ci sta alla narrazione che la sinistra sta costruendo sul tema del caro affitti nelle città e sulle difficoltà per gli studenti di accedere ad alloggi a prezzi sostenibili. Da quando Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici, ha occupato Piazza Bologna con le tende da campeggio, è partita la solita fiera con annessa passione per il campeggio dei gruppi organizzati della sinistra studentesca. Si è scoperto poi (Il Giornale) il ruolo fondamentale giocato dal sostegno economico della Cgil, che avrebbe messo sul piatto 265mila euro tra il 2023 e il 2024 alle sigle studentesche UDU e Rete degli Studenti, alla faccia della spontanea sollevazione giovanile. La protesta è chiaramente strumentale e vuole inaugurare un autunno caldo con cui la sinistra intende, come sempre, strumentalizzare gli studenti e sfruttarli per la campagna elettorale.

Del resto, come ci ricorda Giulia Maturi di Gioventù Nazionale, «indubbiamente la sinistra e i Giovani Democratici cercano di scimmiottare le proteste che stanno dilagando in Spagna e in Francia, ma ciò che colpisce maggiormente è la contraddizione politica di queste proteste, a mio avviso strumentali e ipocrite». Alla fine la problematica degli studenti è solo un pretesto, una pedina che la sinistra utilizza per contrastare il governo. «Virginia Libero – tiene a puntualizzare Maturi – ha definito il Piano Casa un piano “di cartone”. È di cartone un piano che introduce un programma decennale da oltre 10 miliardi di euro, con l’obiettivo di rendere disponibili circa 100mila abitazioni e recuperarne 60mila oggi inutilizzabili?».

Attenzione, però: «Gioventù Nazionale non intende assolutamente negare l’importanza del diritto allo studio, nessuno sostiene che il problema sia risolto del tutto, ma definire inesistenti interventi che sono documentati significa rinunciare a discutere seriamente dei risultati, e significa strumentalizzare, per l’ennesima volta, un problema che riguarda milioni di giovani». Poi c’è un elemento che, in chi segue le chiassate stagionali della sinistra eterno-studentesca, non suscita alcuna meraviglia: l’assenza di proposte. «Quanto ai Giovani Democratici, nei comunicati della protesta Virginia Libero annuncia nuove proposte per il 2027, ma non presenta in quei documenti un piano con alloggi da realizzare, costi e tempi precisi».

L’altro tema su cui la sinistra si inviperisce e alza le barricate è la partecipazione dei privati, una risorsa fondamentale non solo in soccorso alle amministrazioni pubbliche, ma anche guardando a un’ottica diversa, quella del miglioramento qualitativo dei servizi, che solo privati e concorrenza possono garantire. «Per costruire nuovi studentati e recuperare immobili inutilizzati servono risorse, investimenti e capacità di gestione, e per fare ciò l’intervento pubblico è fondamentale, ma non esiste alcuna ragione per escludere la collaborazione con gli operatori privati quando questa può aumentare l’offerta e garantire condizioni accessibili». Di qui passa anche il piano di Housing attuato dal governo: «Prevede proprio questa collaborazione, con contributi di circa 20mila euro per ogni nuovo posto ammissibile. E non si tratta di finanziamenti senza regole; infatti, almeno il 30% dei posti è riservato agli studenti meritevoli e privi di mezzi, mentre sugli altri posti sono previste tariffe inferiori almeno del 15% rispetto ai valori medi di mercato. Queste sono condizioni verificabili, non dichiarazioni ideologiche». La sinistra, invece, ha preferito come sempre mettere in scena il classico carnevale da Paese dei balocchi, fatto di slogan, urla e zero proposte.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro