Si chiama The American Club il libro di Carlo Alberto Giusti, Rettore dell’Università Link Campus di Roma, attualmente a Boston, negli Stati Uniti, per una serie di incontri di presentazione.

Perché ha scelto proprio questo scenario per discutere il suo lavoro?

«Perché in questo luogo si condensa, in forma quasi paradigmatica, la genesi di un processo storico che non ha mai conosciuto vera soluzione di continuità. American Club muove da una constatazione di fondo, tanto semplice quanto trascurata dal dibattito corrente: a prescindere dagli assetti di governo, dalle contingenze elettorali e dalle turbolenze congiunturali, permane un’America capace di esercitare un’attrazione strutturale, quasi gravitazionale, sul resto del mondo. È ciò che la letteratura definisce soft power. Nel volume mi propongo di argomentarne le ragioni non episodiche, bensì sistemiche».

Come va intesa la libertà di movimento?

«Non va ridotta alla mera libertà di spostamento fisico, quanto piuttosto intesa come una condizione più ampia e feconda: la possibilità concreta di ridefinire la propria traiettoria biografica, di emigrare verso opportunità altrimenti precluse dall’accidente della nascita. È un principio che affonda le proprie radici nell’esperienza coloniale e che non ha mai conosciuto reale esaurimento storico. Il sistema universitario americano ne costituisce, a mio giudizio, l’espressione più compiuta e sofisticata: un ecosistema in cui la mobilità intellettuale si fa prassi ordinaria, quasi costituzionale».

Che ruolo attribuisce all’università nello sviluppo degli Stati Uniti?

«Una funzione che definirei costitutiva, non meramente accessoria o strumentale. Le università americane non vanno lette esclusivamente quali istituzioni deputate alla formazione, ma piuttosto come infrastrutture sociali a tutti gli effetti: producono ricerca, certo, ma generano altresì coesione, mobilità intergenerazionale e un’identità condivisa che trascende le appartenenze di origine. In ciascun ateneo che mi ha accolto in questo percorso, dal MIT e da Harvard qui a Boston, sino a UCLA e Loyola a Los Angeles, ho riscontrato la medesima dinamica strutturale: comunità capaci di attrarre eccellenze a livello globale e di convertirle in capitale di sviluppo per l’intero sistema paese».

Quale evidenza ha raccolto durante questo tour?

«Sì, ed è un elemento su cui ritengo doveroso soffermarmi. In ciascuno di questi atenei mi è stato riconosciuto, con esplicita convinzione, quanto il contributo dei ricercatori italiani risulti rilevante, se non addirittura determinante, per lo sviluppo della ricerca statunitense. Non si tratta di un dato aneddotico, bensì di un indicatore strutturale: il sistema americano continua a fondare parte non trascurabile della propria competitività sull’assorbimento di capitale umano straniero, e l’Italia, in questo scambio, occupa una posizione tutt’altro che marginale».

Questo si lega anche al tema della tenuta sociale?

«Esattamente, ed è forse il nodo concettuale più rilevante dell’intero lavoro. Le università, nel contesto americano, operano come dispositivi di coesione sociale ancor prima che come istituzioni accademiche in senso stretto. Sono spazi in cui convergono provenienze profondamente eterogenee, e in cui si sperimenta quotidianamente quella capacità di tenuta nella pluralità che costituisce, nel libro, la tesi di fondo: una comunità originata da soggetti diversi per provenienza, cultura e credo, che ha scelto, con notevole costanza storica, di preservare la propria unità proprio nei frangenti di maggiore tensione».

Vale anche in una fase di forte polarizzazione politica?

«Sì, ed è forse la verifica empirica più eloquente di questa tesi. Il confronto pubblico, per quanto talvolta aspro, resta un tratto costitutivo del sistema universitario americano, e paradossalmente è proprio in quel contesto che le tensioni tendono a essere metabolizzate prima di tradursi in fratture sociali più profonde e difficilmente ricomponibili».

Quanto è attuale oggi il soft power americano?

«Lo ritengo attuale più che mai, proprio perché non dipende dalla contingente occupazione della Casa Bianca, bensì da un fattore assai più strutturale, di cui le università offrono quotidiana testimonianza: la possibilità, per chiunque nel mondo, di immaginare per sé una traiettoria diversa, potenzialmente migliore, attraversando quell’oceano. Finché tale promessa resterà operante nell’immaginario collettivo, gli Stati Uniti continueranno a costituire un punto di riferimento ineludibile a livello globale. Ed è precisamente il messaggio con cui ho inteso chiudere American Club».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro