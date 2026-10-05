La guerra non è solo tra Russia e Ucraina e a ribadirlo, se ancora ve ne fosse bisogno, è Martin Jaeger, capo del Servizio federale di intelligence tedesco (Bnd). Un allarme chiaro quello del numero uno degli 007 di Berlino, che arriva dopo i bombardamenti avvenuti ieri a Kiev durante la visita del cancelliere Friedrich Merz. “Il conflitto in cui ci troviamo con la Russia ha assunto una nuova, più pericolosa dimensione: la Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia” ha spiegato senza mezzi termini Jaeger nel corso di un’audizione pubblica della commissione di controllo parlamentare.

Il capo dell’intelligence ha ricordato “il tentato attentato di Lipsia” che “ne è solo un esempio: da nessun altro Paese proviene attualmente una minaccia così diretta, ampia e concreta nei confronti della Germania”. I servizi segreti russi hanno agito “in modo altamente professionale e spietato” ha sottolineato Jaeger, ricordando l’esempio del drone bomba trovato nello scalo della cittadina della Sassonia. “Il pericolo di attentati contro obiettivi in Germania rimane reale e imminente. Dobbiamo opporci a questo. La Russia sta conducendo una guerra nell’ombra contro di noi. Questa guerra non dichiarata non può essere inquadrata nelle tradizionali categorie militari o giuridiche”.

Jaeger ricorda che “il sostegno dell’Ucraina è un interesse centrale della Germania” ma “anche per l’Europa, e per i partner della Nato” e ammonisce: “È un’illusione pensare che con la fine della guerra in Ucraina finirà anche lo scontro con la Russia. L’impostazione revisionista di Mosca va oltre l’Ucraina. E se l’Ucraina fosse sconfitta, le conseguenze per l’architettura della sicurezza dell’Europa e dei paesi Nato sarebbero molto gravi”, ha aggiunto.

Immediata e quanto mai scontata la risposta di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Puntuale la retorica sulla Germania che rischia di essere trascinata in uno scontro con la Russia ‘grazie’ a “persone come Jaeger, sotto il comando di Merz”. Per il portavoce del governo tedesco, Steffen Meyer, “le parole del capo del Bnd parlano da sole. Sono state incisive e inequivocabili”. Lo stesso Meyer si è detto “un po’ sorpreso” dalla forte eco suscitata dall’allarme di Jaeger. “Da mesi, e in maniera crescente da anni, richiamiamo l’attenzione sul grande pericolo che proviene dalla Russia”.

“La Russia attacca duramente l’Ucraina ogni giorno. Abbiamo sempre detto che naturalmente tutto questo riguarda anche la sicurezza europea”, ha aggiunto. “Proprio per questo sosteniamo così fortemente l’Ucraina”, ha proseguito Meyer, sottolineando che l’obiettivo della politica del governo è evitare un conflitto. Il portavoce ha quindi richiamato una frase più volte utilizzata da Merz: “Vogliamo essere in grado di difenderci affinché non dobbiamo difenderci. Questo è l’obiettivo della nostra politica”. “Lavoriamo per impedire che ciò accada”.

L’allarme di Meyer arriva dopo i recenti fatti avvenuti lo scorso agosto all’aeroporto di Lipsia e dopo la visita di ieri, domenica 4 ottobre, di Merz nella capitale ucraina dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Nel corso della conferenza stampa congiunta, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto aiuti. del valore di oltre 1,3 miliardi di euro. Circa 1 miliardo di euro è costituito da aiuti militari, tra cui armi da attacco a lungo raggio, droni da combattimento e tecnologia satellitare, “in modo che l’Ucraina possa colpire anche le piattaforme di lancio russe”. La Germania finanzierà anche la produzione congiunta di droni progettati per intercettare quelli a reazione russi.

Redazione

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Ciro Cuozzo