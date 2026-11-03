Chiuse le urne domani in America, ogni giorno sarà buono per capire come andrà a finire “l’affaire Iran”. Washington potrà decidere di seguire Israele in un nuovo conflitto, come vorrebbe Netanyahu, oppure ascoltare le colombe che, dal Golfo – e dai mercati – chiedono di arrivare a un accordo con il regime. Ieri, i negoziati a Doha si sono conclusi con un nulla di fatto. Prevedibile. Senza l’esito delle mid-term negli Stati Uniti, non decidere nulla. Vero è pure che l’esito del voto potrebbe essere poco influente per Trump. Sconfitto o vincitore – più probabile la prima – alla Casa Bianca conviene ben poco imbarcarsi in un nuovo scontro armato. Il flop di marzo ha portato il Dipartimento della Guerra a rendersi conto che la caduta del regime – e con essa il suo stop al piano nucleare – è impensabile senza un intervento boots on the ground e una resistenza armata dell’opposizione iraniana. Entrambi fattori fuori discussione per ora. A questo si aggiungono gli arsenali vuoti. Un’America a corto di munizioni non è ammissibile in un mondo in continua emergenza.

C’è poi il contesto geopolitico che porta a sconsigliare il conflitto. Mai come in questo momento, Cina e Russia si sono espresse a sostegno di Teheran. L’esposizione di Mosca potrebbe dar da pensare a Washington. Un disimpegno degli Usa dal Golfo avrebbe il valore di merce di scambio per risolvere la guerra in Ucraina. “Caro Vlad, se io mi sfilo da Teheran, tu cosa fai con Kyiv? Firmato the Donald”. L’opposizione maggiore viene dai Paesi del Golfo, però. Emirati e Kuwait non posso permettersi una seconda stagione di raid. Le loro infrastrutture oil & gas e il sistema finanziario e commerciale su cui reggono non hanno gli anticorpi per trasformarsi da hub della globalizzazione alla prima linea di un conflitto in cui non si riconoscono i loro governi. L’Arabia Saudita, a sua volta, è invischiata nella crisi degli Houthi. Il fatto che non riesca a uscirne suggerisce quanto sia ancora impreparata per realizzare quel sogno di potenza regionale che la monarchia custodisce a Riad.

Dalla mischia resta fuori Israele. O meglio, Benjamin Netanyahu, che ha bisogno di capitalizzare la crisi contro l’Iran nell’ottica di una nuova tornata elettorale a breve termine. Nulla di stabilito, ma nel caso si terrebbe la prossima primavera. Tempo sufficiente per convincere gli elettori israeliani a confermare “il mago” come ancora premier, perché vincitore contro gli Ayatollah, e quindi traghettare il Paese fuori da questo stand by elettorale post voto. Sono tutte teorie, però. Le urne in Israele si sono appena chiuse. Herzog deve ancora iniziare le consultazioni. Non è da escludere che dalla stessa convivenza Netanyahu-Eisenkot – la soluzione più realistica – venga fuori un nuovo piano di attacco. Cosa se ne conclude? Che l’Iran ha ancora il boccino in mano. Da sempre una guerra è linfa vitale per un regime totalitario che ha bisogno di consenso in patria. Magari spacciandosi agli occhi delle cancellerie straniere più indecise come la vittima delle circostanze.

Infine la questione Hormuz. I negoziatori del regime hanno lasciato Doha dicendo che lo stretto potrebbe essere aperto in due giorni. A patto che gli accettino di sbloccare i fondi iraniani congelati all’estero, disimpegnarsi militarmente in tutto il Medio Oriente e far cessare le ostilità in Libano. Due giorni per tornare indietro di un anno e mezzo. Come se non fosse successo nulla. Forse è questo il solo motivo che potrebbe spingere Trump a un altro attacco.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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