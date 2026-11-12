Della strategia del caos si occupa, scrivendone da anni, Alberto Pagani. Esperto di guerra cognitiva, l’analista di difesa e sicurezza, è docente all’Università di Bologna e consulente nel settore della sicurezza. Già deputato per due legislature, ha guidato il gruppo Pd in Commissione Difesa ed è stato delegato italiano all’Assemblea parlamentare della NATO.

Professor Pagani, da anni parla di guerra ibrida e guerra cognitiva. Gli allarmi bomba nelle scuole sembrano confermare le sue analisi. Siamo di fronte a qualcosa di nuovo?

«No, siamo di fronte a qualcosa che conosciamo già. Quello che oggi viene percepito come un fenomeno improvviso è stato sperimentato dal 2023 in Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia e Francia. Gli allarmi bomba coordinati sono una modalità ormai collaudata, soprattutto nei Paesi dell’ex blocco sovietico. Servono a produrre smarrimento, attivare procedure di emergenza e generare disagi. Il punto non è tanto il singolo allarme, quanto il coordinamento degli attacchi. Sono operazioni relativamente economiche, che non richiedono un attacco militare e possono comunque produrre effetti significativi».

C’è un particolare che colpisce: le comunicazioni firmate Andropov e l’utilizzo dei codici meccanografici di 6.300 istituti scolastici. È un’operazione improvvisata?

«Certamente no. L’impiego dei codici di 6.300 istituti dimostra che è stato necessario un lavoro preparatorio e una raccolta di informazioni. Non significa automaticamente che conosciamo i responsabili o che possiamo attribuire con certezza l’operazione a uno Stato. Ma non siamo davanti al ragazzino che vuole saltare un compito in classe. La firma Andropov aggiunge un elemento di ironia e provocazione: è lo svolazzo sotto la firma. Il messaggio è molto più ampio dell’allarme stesso: possiamo raggiungervi ovunque, nelle vostre scuole, negli aeroporti, negli ospedali, nei luoghi della vita quotidiana».

Perché colpire proprio i bambini, le famiglie e le scuole? Qual è l’obiettivo psicologico di queste operazioni?

«Perché si colpisce ciò che può fare più male. La guerra cognitiva vuole modificare il modo in cui le persone percepiscono la realtà, le loro abitudini e il rapporto con le istituzioni. Non si tratta necessariamente di convincere qualcuno attraverso argomentazioni razionali. Le emozioni sono molto più efficaci: paura, rabbia, disorientamento. Se un genitore deve continuamente chiedersi se andare a prendere il figlio a scuola perché potrebbe esserci una bomba, se un viaggiatore non sa più se il proprio aereo partirà, se un cittadino teme che l’acqua potabile sia contaminata, si produce un cambiamento nella percezione della sicurezza. Il ragionamento arriva dopo, per dare una giustificazione a un’emozione già interiorizzata. È così che si costruisce progressivamente la sfiducia».

Abbiamo già visto attacchi ai sistemi frigoriferi della grande distribuzione e disagi negli aeroporti. Quali potrebbero essere i prossimi obiettivi?

«Dipende dalle vulnerabilità che vengono individuate. Se fossi il pianificatore di un’operazione del genere, guarderei innanzitutto al sistema finanziario, alla sanità, alla filiera agroalimentare e ai servizi primari. La finanza è il cuore dell’economia: basta un attacco reputazionale, una campagna di notizie false capace di condizionare gli algoritmi e le decisioni degli operatori, per produrre conseguenze molto serie. Le banche sono generalmente ben attrezzate contro gli attacchi informatici, ma sono esposte anche sul piano reputazionale. Un altro settore delicatissimo è quello idrico. Non occorre avvelenare un deposito: può bastare convincere la popolazione che l’acqua sia contaminata. È il pozzo della fiducia che viene avvelenato».

Come giudica la risposta della politica italiana?

«Impreparata. Le dichiarazioni di indignazione per gli attacchi alle scuole e alle famiglie sono il minimo sindacale, non una risposta politica. Mi aspetto qualcosa di più credibile. Il problema è che la sicurezza è diventata un terreno di polarizzazione permanente: se un esponente della destra propone qualcosa, la sinistra deve contestarlo, e viceversa. Non esiste più un terreno comune. E questo rafforza esattamente il messaggio che gli attaccanti vogliono trasmettere: i nostri governanti sono incapaci di proteggerci, pensano soltanto alle proprie campagne politiche. La qualità professionale negli apparati esiste, ma manca un coordinamento politico capace di valorizzarla».

Quali interventi servirebbero per rendere efficace la risposta italiana? Qual è il ruolo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dei servizi di intelligence?

«Occorre innanzitutto chiarire competenze e responsabilità. L’ACN, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, deve aiutare le imprese pubbliche e private a rafforzare la propria capacità di resistenza e resilienza, non svolgere operazioni di risposta offensiva. Le attività operative spettano, nei rispettivi ambiti e secondo le attribuzioni di legge, alle strutture di intelligence: AISE per la dimensione esterna e AISI per quella interna. Bisogna coordinarle stabilmente e coinvolgere il ministero dell’Interno e gli altri soggetti interessati. Proporrei un comitato permanente di analisi delle minacce ibride, sul modello del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. E serve una dottrina nazionale che definisca con precisione chi deve fare cosa. Un protocollo chiaro. Oggi abbiamo strutture e professionalità, ma non sempre una catena di coordinamento sufficientemente chiara».

Come si prepara una società democratica a convivere con questa nuova normalità? Dobbiamo imparare a gestire anche la paura?

«Assolutamente sì. Dobbiamo recuperare la differenza tra safety e security. In Italia abbiamo sviluppato una cultura della protezione dai rischi accidentali e dalle calamità naturali, ma abbiamo progressivamente perso la capacità di prepararci alle minacce intenzionali. Per un terremoto facciamo esercitazioni nelle scuole: perché non dovremmo fare altrettanto per le emergenze di sicurezza? Bisogna addestrare prima gli insegnanti, poi gli studenti, i dirigenti e le amministrazioni. Non possiamo lasciare che un preside, quando riceve un allarme, debba improvvisare a chi rivolgersi. La società deve imparare a gestire l’emergenza senza farsi paralizzare. Se affrontiamo queste situazioni razionalmente, la minaccia perde efficacia. Se invece reagiamo come stiamo facendo oggi, l’attacco cognitivo ha già raggiunto il suo obiettivo».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro