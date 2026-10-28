«Una guerra vigliacca, combattuta sottotraccia». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto parla di guerra ibrida al termine dell’E5 di Parigi, vertice dei ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. Un conflitto che supera i confini geopolitici e si insinua nelle reti, tra cyberattacchi, disinformazione e tentativi di influenza. Le parole del ministro Crosetto assumono rilievo mentre Montecitorio finisce nel mirino degli hacker. Nella notte scorsa, un’offensiva ha interessato le caselle di posta parlamentari del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del deputato leghista Paolo Formentini. I sistemi della Camera e di Palazzo Chigi avrebbero retto: nel caso della premier, a essere preso di mira è stato l’indirizzo da deputata, non quello delle comunicazioni di governo.

Si tratterebbe di questioni che non hanno carattere di emergenza e che si presentano periodicamente, fanno sapere gli uffici di Montecitorio. Sono state comunque attivate, con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, procedure che possono prevedere sospensioni temporanee di servizi. Nonostante i canali di governo sarebbero rimasti estranei all’offensiva, fino a che punto il tentativo di compromettere la posta parlamentare può essere considerato «ordinaria amministrazione»? La Procura di Roma attende un’informativa della Polizia Postale per valutare l’apertura di un fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico. Restano da accertare la portata dell’azione e l’eventuale sottrazione di dati. Dalle piazze al cyberspazio, le tensioni si manifestano su più fronti. Le mobilitazioni di strada alimentano la polarizzazione, mentre il clima di instabilità può essere sfruttato per azioni di ostruzionismo digitale e infiltrazioni nelle reti. Sul fronte interno, ha tenuto banco il caso di Youssef Siher, legato al Movimento 17 ottobre e coinvolto nell’inchiesta milanese su presunte attività di istigazione alla violenza. Una sorta di «tacita intesa» tra piazze e hacktivismo: una convergenza di tensioni che accende il dibattito sulla sicurezza.

Il quadro si inserisce nel più ampio «ecosistema digitale ostile», in cui agiscono, con obiettivi differenti, attori riconducibili a Cina, Russia e Iran, tra attacchi alle reti e campagne di influenza. Alcuni esponenti della maggioranza ipotizzano una matrice ibrida anche per l’offensiva alla Camera; in corso gli accertamenti. La vulnerabilità investe anche l’economia. Il deputato di FdI Riccardo De Corato, in un’interrogazione, segnala i rischi legati alle falle del software PHP indicate dal Cert-Agid per i siti di commercianti, artigiani e piccole imprese. In queste ore in cui si susseguono rumors che alimentano anche la macchina della disinformazione, operano in silenzio professionisti che realmente intercettano minacce e schermano l’asset strategico. Tra questi ci sono gli hacker della società Deas che, per ragioni di sicurezza, preferiscono non commentare. Più volte i professionisti del cyber si sono distinti in operazioni altamente classificate, anche in ambito internazionale, e questo rappresenta indubbiamente una garanzia per il nostro Paese e per la democrazia.

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Carla Fiorellini