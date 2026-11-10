La sfida che le autocrazie stanno lanciando alle democrazie è enorme. Ce l’hanno con il nostro stile di vita, il nostro amore per la libertà, il nostro rispetto della persona e dei diritti di ciascuno. A questo mirano gli attacchi ibridi. Quelli digitali, via hackers, e quelli cognitivi, come le decine di minacce – operazioni coperte, false flag – che puntano a mettere paura, a destabilizzare, a farci rintanare in un orizzonte sempre più chiuso, dominato dalla paura e dal caos.

In una intervista molto importante, sul Corriere di ieri, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha esaminato le minacce punto per punto, in un’analisi corretta e precisa. «Dobbiamo iniziare a fermarli prima che colpiscano», ha tra l’altro detto. Ha ragione. Però Crosetto è il ministro della Difesa, non un semplice analista. E ha in mano le leve che contano. Può azionarle. Deve azionarle. Perché non c’è più da segnalare un pericolo imminente. Quel pericolo è diventato già drammaticamente reale. Domani è tardi. Anche ieri, a ben guardare, era già tardi. Il perimetro di sicurezza cognitivo è stato già violato. La violazione è in corso, mentre scriviamo. E allora bisogna passare dalla diagnostica alla terapia. Terapia d’urto, per l’esattezza. Rafforzare le dotazioni e i poteri, i caveat delle agenzie, dotando l’ACN di capacità di azione e raccordando tra loro le decine di agenzie – inclusa quella, importante, voluta da Antonio Tajani alla Farnesina – con un unico terminale.

Una task force di risposta rapida, una centrale unica per le comunicazioni esterne. Perché al caos si risponde con l’organizzazione, all’incertezza con la certezza. Il primo segnale da dare, caro Guido Crosetto, cara Giorgia Meloni, è nella dotazione per la Difesa, per la sicurezza e nello specifico, per la Cybersicurezza. Nella manovra vediamo dei tagli, a queste voci. Al Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza sono stati tolti 15 milioni. Proprio adesso. Deve esserci stato un errore. Ma la democrazia, a differenza delle autocrazie, consente di dirlo. Di parlarne, di confrontarci e magari di cambiare rotta.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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