La sequenza comincia in Francia il 12 ottobre. Centinaia di supermercati subiscono un attacco ai sistemi digitali che controllano frigoriferi, congelatori e banchi refrigerati. Le stime arrivano fino a 700 esercizi coinvolti. Gli aggressori modificano da remoto i parametri degli impianti, in alcuni casi portando temperature (inizialmente intorno a -27 °C) oltre i 50 °C. Il danno è fisico prima che informatico: alimenti deteriorati, celle inutilizzabili e perdite economiche ingenti. Tre settimane dopo, nella notte tra il 1° e il 2 novembre, lo stesso tipo di incidente si ripete in almeno sette Paesi: Belgio, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia. In Belgio vengono interessati circa 40 punti vendita Delhaize e 15 Carrefour, oltre ad altri esercizi, per un totale di circa 75 negozi. In Irlanda sono 13 i SuperValu coinvolti, mentre in Svezia vengono colpiti punti vendita ICA e Coop. Nei Paesi Bassi risultano interessate almeno 17 aziende. In alcuni casi i congelatori raggiungono i 50 °C. Un macellaio belga quantifica in circa 15.000 euro il valore della carne perduta.

Il bersaglio è il sistema digitale

Il bersaglio non è il frigorifero ma il sistema digitale che lo governa. I supermercati utilizzano piattaforme di supervisione collegate alla rete per controllare temperature, allarmi, cicli di sbrinamento e altri parametri. L’accesso remoto facilita manutenzione e gestione centralizzata, ma crea una superficie d’attacco che può essere sfruttata a distanza. In Belgio, gli aggressori hanno portato gli evaporatori in modalità sbrinamento. In Estonia è stato compromesso un computer che controllava l’impianto e la temperatura è stata impostata a 50 °C. In altri casi sono stati modificati direttamente i parametri di funzionamento. Le autorità non hanno ancora stabilito quale sia stato il vettore iniziale dell’intrusione né se tutti gli episodi appartengano alla stessa operazione. Tra le tecnologie finite sotto osservazione ci sono sistemi Danfoss. La loro sicurezza era già stata oggetto di segnalazioni nel 2025. La vulnerabilità CVE-2025-41450, con punteggio CVSS 8,2, riguarda un problema di autenticazione degli AK-SM 8xxA precedenti alla versione 4.2. Altre due vulnerabilità, CVE-2025-41451 e CVE-2025-41452, riguardano versioni precedenti alla 4.3.1 e possono consentire, in determinate condizioni, l’esecuzione remota di codice o compromettere la disponibilità del sistema. Non esiste tuttavia una prova pubblica che colleghi direttamente queste vulnerabilità agli attacchi di novembre.

I dubbi sull’operazione

È proprio l’assenza di una richiesta economica a rendere la vicenda particolarmente significativa. Nessun gruppo ha rivendicato gli attacchi e nessuno ha chiesto un riscatto. L’ipotesi del ransomware convenzionale perde così forza, mentre resta aperta quella del sabotaggio. Non è però possibile attribuire oggi l’operazione a un attore specifico. Sono state considerate anche piste riconducibili ad attori statali o filostatali, compresi gruppi legati alla Russia o alla Cina, ma non esistono elementi pubblici sufficienti per confermare alcuna responsabilità. Le autorità belghe hanno avvertito che potrebbe persino non essere possibile identificare gli autori. Alterare contemporaneamente sistemi apparentemente marginali significa dimostrare che una componente della catena alimentare può essere trasformata in un punto di pressione senza colpire direttamente reti energetiche, infrastrutture militari o grandi centri dati. È questo il possibile salto di scala. Lo stesso principio può essere applicato a impianti di climatizzazione, magazzini refrigerati, sistemi logistici e altre apparecchiature di tecnologia operativa collegate alla rete. La vulnerabilità nasce spesso dalla combinazione di dispositivi obsoleti, software non aggiornati, accessi remoti e collegamenti affidati a fornitori esterni.

Il problema per l’Italia e per l’Europa

Per l’Europa e in particolare per l’Italia il problema diventa quindi duplice. Da una parte occorre impedire che sistemi industriali progettati per essere facilmente amministrabili diventino porte d’ingresso; dall’altra bisogna evitare che episodi circoscritti producano una percezione generalizzata di vulnerabilità della catena alimentare. Questi attacchi sono un tentativo deliberato di interrompere la catena di approvvigionamento e minare la fiducia dei consumatori. E la seconda ondata dimostra che il fenomeno non è più confinato a un singolo Paese. In una guerra ibrida, la capacità di provocare un danno può contare meno della capacità di dimostrare che quel danno è possibile.

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

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