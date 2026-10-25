«La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi». Prendendo, ancora una volta, spunto dal pensiero di Carl von Clausewitz per riflettere sull’attuale scenario geopolitico internazionale, da questa tesi possiamo trovare risposte utili a infondere un senso di cauto ottimismo sul futuro andamento del conflitto russo-ucraino. Von Clausewitz contrapponeva la guerra reale alla guerra assoluta. La prima rappresenta il conflitto concreto, la seconda è un’idea astratta che non si verifica mai nella sua purezza: l’unica condizione per realizzarla sarebbe il venir meno dello scopo politico che costantemente la frena. In sostanza, si parla di una guerra razionale, guidata dal prevalere degli interessi politico-economici, e di una irrazionale, il cui unico obiettivo è quello di annientare totalmente il nemico.

Le teorie di von Clausewitz sono state concepite molto prima dell’avvento delle armi di distruzione di massa ma aiutano a comprendere che oggi, a maggior ragione, l’utilizzo delle armi atomiche – per quanto non impossibile – rimane altamente improbabile, proprio perché non sarebbe utile al conseguimento dell’obiettivo politico. Resta invece valido il presupposto secondo il quale la potenza nucleare sia un ottimo deterrente e un mezzo necessario per mantenere la pace. Non a caso spesso sentiamo in tv e leggiamo sui giornali che la Russia e la Nato hanno a disposizione armi capaci di annientare milioni di persone; eppure, da anni ormai, la guerra si combatte in maniera convenzionale, cercando di focalizzare le proprie forze distruttive su obiettivi strategici e di limitare i danni civili.

La guerra di logoramento che la Russia sta portando avanti serve più a indebolire le risorse economico-militari dell’Ucraina e a svilire il morale della sua popolazione, piuttosto che a creare le basi per una escalation. Probabilmente i russi vogliono arrivare alla vittoria facendo leva sulla stanchezza dell’avversario, senza necessariamente arrivare a uno scontro totale dal quale trarrebbe sicuramente meno benefici, se non risvolti addirittura controproducenti.

Più che la guerra nucleare, la vera minaccia è la deriva totalitaria che potrebbe scaturire dalla sconfitta economica dell’Europa sul fronte ucraino. È nei totalitarismi, infatti, che il confine tra scopo politico e obiettivo ideologico diventa vaporoso e, di conseguenza, si assottiglierebbe anche la linea di demarcazione tra una guerra reale e una assoluta. Quello che è accaduto il 17 ottobre in Francia è il preambolo di ciò che accade quando il popolo è stanco di lavorare per nulla e di condurre vite al limite, perché chi è chiamato a rappresentarlo è distante dalle sue esigenze e indifferente ai suoi problemi. Il fatto, poi, che la miccia della rivolta popolare si sia accesa in Francia dovrebbe essere sufficiente a far scattare il segnale di allarme nella testa di chi, in questo momento, ha nelle sue mani il potere di fare scelte decisive per il futuro di milioni di persone. Il problema è reale, la guerra pure: chi può si dia da fare affinché entrambi non diventino assoluti.

© Riproduzione riservata

Mirko Bettozzi