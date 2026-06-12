La Juventus ha ufficializzato il divorzio con Damien Comolli attraverso un comunicato sui propri canali social. L’ormai ex amministratore delegato lascia i bianconeri dopo un solo anno di operato. Al suo posto, la Vecchia Signora ha scelto la figura di Giovanni Carnevali. Una mossa, quella della società torinese, rapida e decisiva che è andata a capovolgere in pochi giorni quella che sembrava una conferma del dirigente francese, data la sua attività sul mercato. John Elkann è dunque protagonista di una nuova svolta, l’ennesima in pochi anni.

Al termine di alcune riunioni eseguite tra mercoledì e giovedì, è infatti trapelato che l’addio di Comolli potrebbe non essere l’unico cambiamento in vista alla Continassa, con qualsiasi decisione che verrà presa sarà solo in ottica della rinascita del progetto Juventus. Nonostante la stagione non particolarmente brillante dei bianconeri, Elkann voleva inizialmente provare a dare fiducia al francese, spinto anche dalla mancanza di un’alternativa concreta per sostituirlo. Poi, si è scaldata la pista Carnevali, con i vertici della Vecchia Signora che hanno deciso di annunciarlo nella giornata di oggi, nello stesso comunicato in cui hanno ufficializzato l’addio di Comolli. C’è aria di rivoluzione alla Continassa, e questa sembra essere solo la prima.

Le parole di Comolli

Il dirigente francese ha commentato il suo addio alla Juventus con un messaggio: “Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officier di Juventus Football Club con effetto immediato. I miei ringraziamenti vanno a John Elkann e Exor per avermi dato l’opportunità di lavorare per questo prestigioso Club. Ringrazio inoltre tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la prossima stagione. Un ultimo ringraziamento va ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale“.

Le parole di Carnevali

Anche il neo amministratore delegato dei bianconeri ha tenuto a scrivere un messaggio di ringraziamenti per essere stato accolto in società: “Sono orgoglio e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann per la fiducia affidatami. Prendo atto di questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro colmo di successi. Insieme alla Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri”.

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Riccardo Tombolini