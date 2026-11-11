Il dibattito sul fine vita, in Italia, attraversa da anni una complessa fase di stallo politico e sociale. Al centro di questo confronto si collocavano i valori non trattabili del mondo cattolico, sul valore sacro e inviolabile della vita, messi a confronto con l’esigenza costituzionale di regolamentare le situazioni di estrema sofferenza. In questo scenario la Corte Costituzionale ha sollevato la necessità di colmare un evidente vuoto legislativo, offrendo al Parlamento non un diktat ideologico, ma una precisa mappa giuridica per legiferare. La sfida per la politica in un Paese laico consiste nel raccogliere questo invito per giungere a una approvazione unanime, superando i vecchi steccati ideologici e mettendo al centro la dignità della persona.

Per la sensibilità cattolica, la vita umana possiede una sacralità intrinseca che sfugge alla totale disponibilità del soggetto. Questa visione richiede che lo Stato non abdichi al dovere di tutela e che non si creino derive in cui la vita fragile venga considerata meno degna di essere vissuta. Tuttavia la laicità dello Stato non deve essere intesa come negazione dei valori religiosi, bensì come uno spazio neutrale di garanzia per tutte le convinzioni personali. È in questa cornice di laicità inclusiva che l’intervento legislativo diventa urgente: non per imporre una prassi, ma per regolamentare con rigore ciò che la Consulta ha ritenuto non più sanzionabile a precise e stringenti condizioni. La chiave per sbloccare l’impasse risiede nel recepimento fedele dei quattro criteri specifici introdotti dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza Cappato. Questi requisiti non promuovono una eutanasia incontrollata, ma perimetrano l’aiuto al suicidio a casi drammatici e ben definiti. Il paziente deve essere affetto da una patologia irreversibile; tale condizione deve causare sofferenze fisiche o psicologiche che il soggetto reputa intollerabili; il malato deve essere tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale. Infine, deve restare pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Inserire questi quattro pilastri in una legge quadro nazionale significa rispondere al monito della Consulta, offrendo al contempo le massime garanzie richieste dal mondo cattolico contro ogni rischio di abuso. Una legge così strutturata non vulnera il principio di solidarietà verso i più deboli, poiché limita l’intervento a casi eccezionali, accertati da strutture del Servizio Sanitario Nazionale e, previo parere, dei Comitati Etici Regionali. Un’approvazione unanime in Parlamento è possibile solo se le forze politiche decideranno di abbandonare le opposte barriere ideologiche. I cattolici possono ritrovare nel rigore dei quattro criteri una trincea a difesa della vita, contro derive utilitaristiche; le correnti laiche possono vedere il riconoscimento dell’autodeterminazione e della dignità individuale nelle fasi terminali. Ma, per blindare questo equilibrio, la futura legge dovrà includere le clausole di obiezione di coscienza del personale sanitario, assicurando che nessun operatore sia costretto a compiere atti contrari alle proprie convinzioni etiche o religiose, e, parallelamente, finanziare in modo strutturale le cure palliative. Regolamentare il fine vita seguendo il tracciato della Corte Costituzionale rappresenterebbe un atto di alta responsabilità politica. È il momento che le istituzioni dimostrino la maturità di tradurre il pluralismo etico in sintesi legislativa.

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Antonio Mazzocchi