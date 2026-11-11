Trump è stato travolto dall’onda blu. Le elezioni di midterm raramente premiano i presidenti in carica, ma una vittoria democratica di queste proporzioni non si vedeva da tempo. Il precedente del 1974, dopo le dimissioni di Nixon per il Watergate, resta significativo. Trump voleva inaugurare una nuova era politica imprimendole la propria cifra. È invece scivolato sulle questioni personali, sulla gestione del potere e, soprattutto, sulla politica estera. La guerra contro l’Iran, nella quale ha assecondato Netanyahu, gli è stata politicamente fatale. Il costo della vita e il malcontento per il conflitto hanno fatto il resto. Con Camera e Senato destinati a passare sotto il controllo democratico dal prossimo gennaio, l’Amministrazione Trump dovrà fare i conti con un’opposizione in grado di esercitare un controllo stringente e avviare inchieste sulla sua gestione del potere.

Ma la vera novità non sta soltanto nella sconfitta di Trump per propri demeriti. Sta nella nuova generazione di eletti democratici: giovani, spesso poco conosciuti, provenienti da esperienze sociali e culturali differenti, attenti ai problemi concreti e lontani dalle esasperazioni identitarie del woke. Il fatto politicamente più interessante è che alcuni si dichiarano apertamente socialisti. Non radicali, come certa stampa italiana frettolosamente li classifica, ma socialisti. È una differenza sostanziale. Bernie Sanders, la vecchia talpa, ha scavato a lungo, contribuendo a far emergere una generazione di nuovi protagonisti, ancora inesperti ma portatori di una domanda di cambiamento che non può essere ignorata. C’è qualcosa da imparare dalla lezione americana? Certamente. Il socialismo non è morto: torna a essere un’identità rivendicata in un Paese nel quale, per decenni, pronunciare quella parola significava, nel corso del maccartismo, di trovarsi in liste nere, epurazioni e inchieste parlamentari.

Il confronto con l’Italia è inevitabile. Da noi il socialismo praticamente non esiste più come soggetto politico autonomo, nonostante la sua tradizione e il contributo dato alla democrazia repubblicana. Già nel 1952 Ezio Vigorelli colse una contraddizione destinata a durare: «L’italiano è socialista e non lo sa». Una frase ancora attuale: esiste una domanda di giustizia sociale, uguaglianza, tutela del lavoro e diritti che non trova una rappresentanza adeguata. È anche il risultato della crisi della sinistra italiana, della sua perdita di anima e identità. Il Pd di Schlein è il partito con cui il socialismo deve fare i conti: si richiama nel nome alla tradizione democratica, ma vorrebbe rappresentare nei fatti anche quella socialista, senza recuperarne cultura, autonomia e identità. Non ha ricostruito una cultura di governo; ha accentuato una dimensione movimentista e massimalista.

Per il socialismo europeo non spira un vento favorevole. Proprio per questo occorre lavorare lontano dalle rendite del potere, consapevoli che la strada sarà lunga e ci attende una traversata nel deserto. Non confondiamo, però, questa transizione, piena di incognite e dominata dal caos, con una condizione definitiva. I pensieri forti e le grandi culture riformatrici torneranno. Il socialismo possiede una risorsa che nessuna moda politica può sostituire: il valore dell’eguaglianza, insieme alla libertà, alla solidarietà e alla giustizia sociale. È questo a renderlo sempreverde e inimitabile. Su queste basi dobbiamo lavorare: non per riproporre un socialismo d’antan, ma per costruirne uno di nuovo conio, capace di leggere i cambiamenti economici, sociali e geopolitici. Un work in progress che recuperi una cultura di governo senza rinunciare alla propria identità. Si parla spesso di socialismo a sproposito, senza comprendere che esiste una domanda alla quale manca un’offerta politica riconoscibile. È a questa responsabilità che abbiamo deciso di far fronte con Socialismo è Libertà – partner con il PRI, Socialdemocratici, Movimento Socialista Liberale e Movimenti Civici della Federazione dei Riformatori – non per custodire una memoria, ma per restituire al socialismo una prospettiva e un futuro.

© Riproduzione riservata

Claudio Signorile