Mentre l’Italia tiene il piede sull’acceleratore dei data center, New York ha posato la mano sul freno. Il 14 luglio la governatrice Kathy Hochul ha firmato la prima moratoria statale americana su questi impianti: una pausa fino a un anno, o comunque finché lo Stato non avrà completato una valutazione ambientale d’insieme, limitata ai grandi, quelli che assorbono 50 MW o più. Dietro quel gesto non c’è un ripensamento sull’Intelligenza Artificiale, ma una preoccupazione concreta e umana. New York si è ritrovata con quasi 12 GW di richieste di connessione in coda, e con il timore che il costo di potenziare la rete finisse in bolletta ai cittadini anziché a chi quei consumi li genera; a questo si aggiungono l’acqua, sempre più scarsa, e le comunità. Così lo Stato si è fermato per darsi ciò che gli mancava: standard ambientali comuni fissati a monte, un fondo che addossi i costi di rete a chi li produce, un quadro di benefici certi per i territori. Non ha chiuso la porta: ha deciso di scrivere le regole, e di dire chi paga, prima di aprirla.

L’Italia ha percorso la strada opposta. Con il decreto bollette abbiamo costruito un procedimento unico e veloce, la Lombardia si è data per prima una legge, ma la cornice nazionale che dovrebbe fissare i princìpi è ancora ferma in Parlamento, e mancano gli strumenti che rendono governabile la corsa: un parere vincolante del gestore di rete, una mappa delle aree idonee, tempi certi per il confronto tra i Comuni. Il risultato lo fotografa Terna: circa 450 richieste per oltre 80 GW, cifre che la stessa società giudica in gran parte irrealistiche, a fronte di una crescita effettiva stimata in 1,5-2 GW entro il 2030. Dietro molte domande non c’è un operatore pronto a costruire, ma chi prenota un posto in coda per rivendere il terreno; e i progetti seri, per trovare la certezza che l’ordinario non dà, cercano la scorciatoia della procedura straordinaria riservata alle opere strategiche.

Anche da noi, del resto, la partita vera si gioca già sull’acqua e sul territorio: a Peschiera Borromeo un grande progetto ha dovuto escludere il prelievo dalla falda potabile per il raffreddamento, a Bollate un ricorso al giudice si è chiuso soltanto dopo un accordo sulle compensazioni ambientali. I territori non subiscono in silenzio, contrattano; ma lo fanno senza regole e senza tempi certi, un Comune alla volta, ed è proprio questa incertezza a spingere i progetti più grandi a scavalcare verso l’alto, verso la deroga.

Prendere spunto da New York non significa importarne la moratoria, di cui non abbiamo bisogno, ma il metodo. Far pagare a chi intasa la rete i costi che genera scoraggerebbe la speculazione meglio di ogni divieto; un parere vincolante del gestore darebbe la certezza energetica che oggi manca; regole chiare su acqua e suolo, decise prima e non dopo, orienterebbero gli investimenti invece di respingerli a cose fatte. La frenata americana e la nostra accelerazione dicono, in fondo, la stessa cosa: in questo settore la certezza è il vero capitale, e si corre davvero solo quando le regole tengono. La scelta, qui come Oltreoceano, non è tra favorire e ostacolare i data center, ma tra governarli come infrastruttura strategica e subirli come fenomeno speculativo. Correre davvero significa una cosa sola: mettere le regole prima, non dopo.

Giuseppe De Carlo

© Riproduzione riservata

Redazione