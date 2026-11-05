Emulare é un vizio a cui la politica nostrana non è mai stata immune e, soprattutto a sinistra, è un esercizio abituale ogni qual volta le sinistre in giro per il mondo ottengono un successo che quella italiana pensa di poter solo invidiare. Subito parte il coro del “il vento sta cambiando”, un “segnale importante”, ma la verità è che le elezioni di medio termine degli Stati Uniti con l’Italia non c’entrano nulla. Sono elezioni su cui incidono temi e tematiche interne, proprie della società americana e delle sue svariate pieghe e sfaccettature e dove persino la politica estera – che è quella più prossima a noi – viene letta, interpretata e vissuta unicamente in chiave interna.

Il Texas non ha punito i repubblicani perché Sánchez ha criticato Trump o perché la sinistra italiana ha fatto l’endorsement ai candidati democratici. Così in Georgia, Michigan, Kansas, Ohio. C’è solo un pericolo che avanza negli Stati Uniti, in Francia e, se non lo fermeremo sul nascere, lo farà anche in Italia ed è la presenza e l’influenza di ambienti, candidati e posizioni islamiche attraverso la saldatura con la sinistra radicale. Oggi, dopo Rashida Tlaib, Ilhan Omar e Zohran Mamdani eletto sindaco di New York, arriva a Capitol Hill Abdul El-Sayed, il primo senatore musulmano con posizioni anti-israeliane e anti-occidentali, tipicamente pro-Pal, e Aber Kawas eletta al Senato dello Stato di New York.

Candidature che non sono il frutto di romantiche campagne elettorali partite, come spesso sono state raccontate, dal basso, ma di una strategia che ha come protagoniste vere e proprie lobby islamiche come la Unity & Justice Fund, vero e proprio braccio politico del CAIR – Council on American-Islamic Relations, a cui si è aggiunto il Super PAC American Priorities (tech e business arabo-americano). Questo è l’unico vero campanello d’allarme che dovrebbe farci drizzare le antenne sull’unico vero pericolo che dall’America può approdare anche in Italia, un pericolo sempre più vicino.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro