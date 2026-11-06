A breve il Consiglio regionale sarà chiamato a discutere e varare il bilancio di previsione del Veneto: il primo atto finanziario che porta ufficialmente la firma della Giunta guidata da Alberto Stefani. Come forza di opposizione passeremo al setaccio, capitolo per capitolo, questa manovra, indicando i correttivi indispensabili.

Ma già dalle prime battute emergono forti preoccupazioni. Il timore principale è che ci troviamo di fronte all’ennesimo bilancio fatto di belle parole e buoni propositi, del tutto insufficiente a rispondere ai reali bisogni di cittadini e imprese. Sulla scia dell’era Zaia, viene nuovamente sventolato il mantra del “non aumentiamo le tasse, non chiediamo nuovi sacrifici”. Spot propagandistici smentiti dai fatti: basti pensare alla voragine debitoria della Superstrada Pedemontana Veneta — un buco che peserà sulle tasche dei veneti per i prossimi decenni — o alle liste d’attesa nella sanità, un’emergenza irrisolta che costringe sempre più cittadini a pagare di tasca propria visite ed esami. A caricare ulteriormente i conti ci ha pensato il Governo nazionale che, sospendendo il bollo auto, priverà il Veneto di una fonte di entrata fondamentale.

Il presidente Stefani ha rivendicato con convinzione la scelta di non introdurre alcuna modifica sull’addizionale regionale, richiamando il principio di non gravare sui contribuenti. Tuttavia, il Veneto resta l’unica regione in Italia a mantenere inalterata da quindici anni l’aliquota base all’1,23% per qualsiasi fascia di reddito. Questa non è tutela equa: significa applicare la stessa percentuale a chi percepisce redditi elevati e a chi fatica ad arrivare a fine mese, penalizzando in modo sproporzionato i lavoratori dipendenti e i pensionati, lasciando il ceto medio senza risposte e privando l’amministrazione delle risorse indispensabili per i servizi essenziali.

Qual è stata dunque la scelta politica destinata a segnare questo bilancio? Quella di affidare la tenuta dei conti a tagli lineari e a una spending review interna, i cui risparmi non basteranno a compensare le esigenze di rilancio dei servizi e del tessuto economico regionale. Eppure, il richiamo del report di Bankitalia sullo stato di salute della nostra regione è stato inequivocabile: la “locomotiva d’Italia” è un lontano ricordo ed è indispensabile ripensare un modello capace di garantire competitività e solidità. Non solo: i territori del Veneto mostrano una crescente insofferenza. La crisi degli enti locali, stretti tra costi crescenti e tagli statali, richiede attenzione e sostegno urgenti. Il caso dei 12 Comuni del Veneto orientale che chiedono di passare al Friuli-Venezia Giulia è il sintomo lampante della necessità di garantire un supporto regionale concreto ai servizi di prossimità e di varare un vero Piano di Sviluppo per il nostro sistema economico.

I veneti non hanno bisogno di promesse elettorali in vista delle scadenze del 2027, ma di coraggio politico, verità sui conti e investimenti reali. Il Veneto necessita di una programmazione lungimirante, capace di coniugare il rigore finanziario con una vera riforma fiscale progressiva e con risorse mirate su sanità, lavoro e sociale. Questa è la nostra visione, sulla base della quale presenteremo la nostra manovra emendativa. Lo faremo con spirito costruttivo ma inflessibile, vigilando affinché nessun cittadino e nessun territorio venga lasciato indietro e affinché questo bilancio non si traduca nell’ennesima occasione persa per il futuro del Veneto.

Giovanni Manildo* *Capogruppo Pd in Consiglio regionale del Veneto

© Riproduzione riservata

Redazione