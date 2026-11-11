«Una manovra elettorale con pochi soldi. Tante bandierine, in vista delle elezioni, ma non c’è una vera strategia». Fedele De Novellis, economista di REF Ricerche, giudica con disincanto la Legge di bilancio che in questi giorni è passata in discussione alle Camere.

De Novellis, sono iniziate le audizioni sulla Legge di bilancio. L’ultima del governo Meloni prima delle elezioni politiche.

«È una legge di bilancio composta da una miriade di piccoli interventi, che non fanno particolarmente male a nessuno, ma neppure producono grandi benefici. L’Italia non dispone di spazi fiscali. Non ci sono risorse da distribuire e, in un anno elettorale, nessuno vuole aumentare le tasse o introdurre tagli significativi».

Quanto pesano i vincoli europei sui conti pubblici?

«Moltissimo. L’Italia può utilizzare alcune clausole europee per finanziare determinate spese, in particolare quelle legate alle infrastrutture energetiche e alla Difesa, ma a condizione di riportare il deficit sotto il 3% quest’anno. Fino allo scorso anno il disavanzo era intorno al 3,1% del PIL, ma quel risultato beneficiava anche dei trasferimenti europei. Al netto di quelle risorse, il saldo effettivo era più vicino al 3,6-3,8%. Dal 2027, quei trasferimenti non ci saranno più. Per questo, anche un deficit al 3,2-3,3% non rappresenterebbe un allentamento della politica di bilancio: significherebbe semplicemente stringere meno di quanto sarebbe stato altrimenti necessario».

Eppure la maggioranza continua a moltiplicare le misure. Qual è la logica?

«È politica. Ogni partito deve poter rivendicare qualcosa davanti ai propri elettori. La Lega vuole qualche misura sulle pensioni, altri chiedono interventi a favore degli autonomi o ampliamenti della flat tax. Si distribuiscono piccole somme a categorie diverse, senza un disegno complessivo. Meccanismo già visto. Non è così che si costruisce una politica economica strutturale».

Il contributo richiesto alle banche è una delle misure più contestate. È giustificato?

«Almeno in parte, è un anticipo di entrate future. Detto questo, ha una motivazione economica. Le banche italiane detengono quantità rilevanti di titoli di Stato e sono quindi tra i primi soggetti a beneficiare della stabilità finanziaria del Paese. Se l’Italia mantiene i conti in ordine, le banche sono contente. Chiedere loro un contributo ha una sua logica».

Dobbiamo aspettarci modifiche e retromarce durante l’esame parlamentare?

«È possibile, ma ogni modifica dovrà fare i conti con la scarsità delle risorse. Non vedo grandi margini per cambiare la natura della manovra. Le risorse aggiuntive consentite dal quadro europeo hanno già una destinazione precisa, soprattutto energia e Difesa, e in parte vengono utilizzate anche per finanziare interventi già previsti nel quadro tendenziale. Per fare qualcosa di veramente significativo bisognerebbe aumentare le entrate oppure tagliare altre spese. Ma nessuna delle due strade è politicamente percorribile».

Sul caro bollette, ci sono margini per sostenere famiglie e imprese?

«La speranza è che il problema si attenui grazie all’andamento dei mercati energetici. Dopo le elezioni americane stiamo già vedendo una riduzione dei prezzi. Si è diffusa l’aspettativa che i Repubblicani debbano prestare maggiore attenzione al potere d’acquisto dei consumatori americani, anche in vista delle prossime presidenziali. Questo potrebbe favorire un alleggerimento dei prezzi energetici».

Lei è particolarmente critico nei confronti degli interventi sull’Irpef e sulla flat tax. Perché?

«Perché stiamo progressivamente perdendo l’unitarietà del sistema fiscale. L’Irpef dovrebbe garantire un trattamento coerente dei redditi, mentre oggi abbiamo una molteplicità di regimi, aliquote particolari, cedolari secche ed eccezioni. Due persone con lo stesso reddito possono pagare imposte molto diverse semplicemente perché quel reddito deriva da attività differenti. Non abbiamo più un sistema fiscale con una logica unitaria, ma una stratificazione di misure particolari, introdotte di volta in volta per rispondere a esigenze politiche o a specifiche categorie».

La flat tax rischia anche di frenare la crescita delle attività professionali?

«Sì, ed è un aspetto spesso sottovalutato. Se un professionista può beneficiare di un regime fiscale favorevole rimanendo lavoratore autonomo, perché dovrebbe avere interesse a strutturarsi? Una soglia di 85mila euro rappresenta già un reddito molto elevato per gran parte del Paese. Il rischio è incentivare la permanenza in una dimensione individuale, mentre l’evoluzione tecnologica, a partire dall’Intelligenza Artificiale, richiederebbe organizzazioni professionali più strutturate, capaci di investire e innovare. Invece di accompagnare questa trasformazione, il sistema fiscale può finire per ostacolarla».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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