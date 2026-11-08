Milano si racconta volentieri dal centro, dai grattacieli di Porta Nuova alle vetrine di via Montenapoleone. Il resto della città lo chiama periferia e ne parla come di un parente che si vede di rado, con affetto e un filo di soggezione. Eppure la città cambia prima nei quartieri lontani dal Duomo, dove arrivano le famiglie nuove e si aprono negozi con insegne che vent’anni fa nessuno avrebbe saputo leggere. I ragazzi, laggiù, si costruiscono un posto nel mondo con quello che trovano.

Da oggi Ambrogio si mette in viaggio dentro questi quartieri, uno per volta. Ci interessa la loro anima, complessa e spesso inquieta, dove la memoria operaia convive con gli arrivi più recenti e ci sono cortili in cui tutti si conoscono e strade che di notte cambiano faccia. Vogliamo ascoltare prima di giudicare, e interpretare prima di tutto gli umori di chi ci vive. Ogni settimana che la cronaca ce lo consentirà, ne sceglieremo uno fra quelli in cui la città si gioca il proprio futuro.

Partiamo dal Corvetto, che molti milanesi conoscono soltanto attraverso la cronaca e che, percorso a piedi, mostra molte più facce di quelle che finiscono sui giornali. Un quartiere nato per gli operai, cresciuto con chi è arrivato da lontano, oggi frequentato perfino dai collezionisti d’arte, e che somiglia a Milano più di quanto Milano sia disposta ad ammettere. Sono posti come questo a poter cambiare la città nei prossimi anni. Dovranno farlo, perché il centro, da solo, non basta più a tenerla insieme, e chi verrà a governarla farà bene a cominciare da qui. E , tutto sommato, è un processo che va oltre e riguarda riguarda tutto il paese.

Ambrogio

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