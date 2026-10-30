Le cinque poltrone permanenti disegnate nel 1945 sono le stesse che impediscono all’ONU di scegliere il proprio amministratore, un paradosso in cui sta il ritratto più fedele del mondo di oggi. In sei scrutini informali il Consiglio di sicurezza non ha trovato un nome per la successione di Guterres, la favorita Rebeca Grynspan non ha mai superato i dieci voti su quindici e nell’ultimo nessun candidato è sfuggito a due voti contrari di Paesi con diritto di veto. La consuetudine assegnava il turno all’America Latina e ai Caraibi, da cui vengono i tre in testa, ma la corsa si è riaperta a candidature dell’ultima ora.

Gli Stati Uniti, che hanno disposto con una sola firma il ritiro da sessantasei organizzazioni internazionali e devono all’ONU oltre quattro miliardi di dollari di arretrati, secondo Politico non gradiscono nessun candidato e secondo un editoriale del Wall Street Journal avrebbero incoraggiato Viktor Orbán a correre come nome gradito anche a Mosca e Pechino. Che sia lui o un altro conta meno della logica che lo rende possibile: l’architetto moroso pretende di scegliere l’amministratore insieme ai due inquilini che più accusava di violare il regolamento. Marco Rubio l’ha detto nella forma più cruda al Senato che doveva confermarlo: l’ordine del dopoguerra sarebbe obsoleto e, peggio, un’arma rivolta contro chi lo ha costruito. Quell’ordine fu disegnato da un Paese senza rivali economici, che accettò di legarsi alle regole perché nessuno poteva usarle contro di lui. Il Consiglio di sicurezza, dove la Russia ha coperto con il veto la propria guerra di aggressione, ha mostrato che le norme senza forza finiscono per proteggere chi le viola. Un diritto che l’egemone considera una trappola è già un diritto senza arbitro.

Resta da capire che cosa occupi lo spazio lasciato libero dalle regole, perché non resta vuoto un solo giorno. L’Europa schiera cinque maglie su quindici: Francia e Regno Unito con il veto, Danimarca, Grecia e Lettonia fra gli eletti. L’Unione ha descritto in una dichiarazione comune il Segretario che vorrebbe e lì si è fermata. Il piano raccontato dal Wall Street Journal scommette sulla prudenza di Parigi e Londra: un veto che nessuno teme vale quanto un voto. La potenza europea sta altrove: l’UE l’ha costruita con il solo materiale che possedeva, le regole, che pesano fuori dai suoi confini solo perché dietro hanno 450 milioni di consumatori. Ma per Bruxelles difendere il multilateralismo e acquisire potenza sono la stessa operazione.

Mentre l’ONU politica si paralizza sui veti, un’altra ONU lavora un piano più sotto. L’Unione internazionale delle telecomunicazioni, ad esempio, è un’agenzia ONU dove frequenze e standard si negoziano fra Paesi rivali su tutto il resto. Se una norma politica si può violare, uno standard tecnico si fa rispettare da solo: chi ne possiede i brevetti incassa una royalty su ogni pezzo venduto e l’apparecchio che lo ignora non si collega a nulla. Nel 5G, i cui standard si scrivono in un consorzio ospitato in Francia, quattro famiglie di brevetti dichiarati essenziali su dieci sono cinesi. Il Segretario lo sceglieranno cinque capitali, ma su quali frequenze correrà il 6G lo deciderà nel 2027 una conferenza della stessa agenzia, a Shanghai, fra delegati di cui nessuno parlerà: fra dieci anni conterà più la seconda decisione della prima.

Gli europei qualche strumento lo hanno in cantiere, a cominciare da un centro per le materie prime critiche che compri e stocchi per tutti, in un mercato dove la Cina raffina il 90 per cento delle terre rare. L’acquisto in comune è oggi volontario e andrebbe trattato come lo stoccaggio del gas dopo il ricatto russo, un obbligo con una scadenza, per presentarsi a Pechino come un solo compratore e nei comitati degli standard con una voce sola. Perché una dipendenza negoziata a ventisette resta una dipendenza, negoziata uno alla volta diventa una resa.

Un Segretario scelto in una trattativa fra poche capitali rischia di decretare la morte cerebrale dell’ONU politica. La NATO ebbe la stessa diagnosi nel 2019, ma il nemico alla porta l’ha risvegliata. L’ONU ha l’aggressore al tavolo con diritto di veto e nessuna invasione la risveglierà, perché chi invade siede dentro. Resta viva l’altra ONU, quella delle agenzie, dove le regole si scrivono ancora: è lì che l’Europa può già pesare, se ci arriva unita. L’Italia conosce bene il prezzo di un tavolo negato: a San Francisco, dove la Carta si scriveva, non fu ammessa nemmeno come osservatore e aspettò un decennio di veti sovietici per sedervi. Le regole sono la forma che la forza assume quando vuole durare: per l’Europa sono anche l’unica forza che non ha mai dovuto chiedere in prestito.

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Rosario Cerra