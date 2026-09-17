Se avete una matita rossa, prendetela. E cerchiate sin d’ora le due giornate di domenica 11 e lunedì 12 aprile. Perché tutto indica che torneremo a votare in quella data. Meloni potrà brandire una volta di più il record storico del suo governo, i parlamentari avranno maturato le loro spettanze, il movimento Futuro Nazionale, alias Futuro di Vannacci, avrà iniziato la sua parabola discendente. Il soufflé avrà iniziato a sgonfiarsi da solo e Meloni avrà avuto ragione nel tenerlo a distanza. Votare ad aprile per anticipare le amministrative di giugno nei grandi comuni, e non andarne pericolosamente in scia. Votando con il sistema nuovo, si capisce. Le opposizioni attaccano, benché lo Stabilicum sembri per molti aspetti scritto per compiacere Avs, Pd e M5S. La maggioranza va avanti a passo di marcia. Il voto finale sarà segreto. E lì potrebbe accadere davvero di tutto, anche se i capigruppo di maggioranza, sondati i rispettivi parlamentari, assicurano che non ci saranno sorprese.

Approvato martedì in Senato, il testo tornerà in Aula alla Camera il 28 settembre, ma a quanto si apprende potrebbe slittare “di un giorno” a causa del decreto Pa. Lunedì 21 ci sarà lo svolgimento delle audizioni richieste dai gruppi. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre in calendario il seguito e la conclusione dell’esame delle proposte emendative e il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea. Un tour de force che tende a includere tutti e a scongiurare imboscate. «È un periodo ipotetico della irrealtà che non passi la legge elettorale alla Camera», il sigillo del vicepremier Antonio Tajani. I centristi sono però presi in contropiede dall’emendamento taglia-cespugli, che assegna all’interno delle coalizioni al solo “miglior cespuglio” sotto il 3% un diritto di tribuna adeguato. Più Europa, per dirne una, deve scegliere la direzione che il partito erede di Emma Bonino prenderà nel futuro quasi esclusivamente basandosi su un calcolo di sopravvivenza. Deve compartecipare a Casa Riformista con Renzi, stare fuori dai due poli e correre con Carlo Calenda in una lista centrista autonoma oppure ancora federarsi con il Psi e con i civici di Alessandro Onorato? Quest’ultimo accoglie intanto Antonio Ingroia: lo avevamo lasciato all’estrema sinistra, lo ritroviamo moderato e centrista. Bene così.

Se ieri l’esecutivo ha abolito il bollo sulle auto e sulle moto, come aveva peraltro fatto Silvio Berlusconi due volte, le opposizioni sono state subito pronte a vederci una manovra elettorale. Ecco che quella data, 11 aprile, si fa più vicina. «Aboliamo la tassa tra le più odiate dagli italiani», ha chiosato la premier Giorgia Meloni. Esulta soprattutto Forza Italia, con Antonio Tajani, il governatore Alberto Cirio, Antonio Mulé, Stefania Craxi, Deborah Bergamini, Pietro Vignali e Maurizio Gasparri. «Quella del bollo è una tassa iniqua: la macchina infatti non è un bene di lusso, non è un vizio e non è un capriccio. La macchina è, proprio come la casa, un bene primario delle famiglie che serve per vivere e per lavorare e, proprio come la casa, non deve essere tassata», dicono gli azzurri. La misura riguarda le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e tutti i motocicli: sono interessati 14,5 milioni di veicoli.

Ma ieri c’è stata anche la Commissione Politiche dell’Unione europea che è intervenuta sulla sicurezza democratica nel periodo elettorale. Giulio Terzi, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione, richiama la risoluzione approvata dal Parlamento europeo sulle interferenze straniere, la disinformazione e le minacce ibride. Nel mirino ci sono anche le attività attribuite a Russia e Bielorussia contro le infrastrutture critiche europee. «La risoluzione sottolinea l’importanza di proteggere l’integrità dei processi elettorali, la sicurezza delle infrastrutture digitali, il pluralismo e l’indipendenza dei media e il ruolo della società civile», osserva Terzi. E aggiunge che le interferenze straniere puntano sempre più a dividere l’Europa e a erodere la fiducia nelle istituzioni democratiche. «È in corso una vera e propria guerra cognitiva».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro