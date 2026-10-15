Il problema non è che Giuseppe Conte abbia cantato vittoria. Il problema è che Italia Viva gli abbia fornito il motivo per farlo. E che lo abbia fatto proprio sul terreno in cui una forza che si definisce riformista, europeista e atlantista dovrebbe essere più riconoscibile: la sicurezza dell’Italia, la NATO, la difesa dell’Europa.

Bastano due date. Il 5 agosto il partito di Matteo Renzi chiedeva in Parlamento un piano per raggiungere gli obiettivi NATO, con investimenti veri e non giochi contabili. Il 13 ottobre firma con Pd, Cinque Stelle e Avs un documento che invita a «riconsiderare radicalmente» gli impegni di spesa assunti in sede NATO e a evitare ulteriori aumenti per gli armamenti. La risoluzione non è arrivata al voto, perché preclusa da quella della maggioranza. Ma la firma c’è. E la contraddizione pure. Si può criticare il governo, contestare nuovo debito, chiedere una difesa comune europea. Ma passare da un principio al suo contrario senza spiegarsi non è «mediazione». È usare parole tanto elastiche da significare tutto, e il contrario di tutto. Conte ha capito immediatamente il vantaggio politico: ha rivendicato con orgoglio di avere unito le opposizioni sul no al riarmo. E chi glielo può contestare?

Sul punto simbolicamente più importante, quello su cui aveva costruito mesi di battaglia, il leader dei Cinque Stelle può mostrare anche la firma di Italia Viva. È il paradosso di questa operazione: chi voleva entrare nella coalizione portando una distinta cultura politica finisce per offrire a Conte un trofeo da esibire. E c’è qualcosa di più serio della tattica parlamentare. Conte dice basta alle armi per Kiev e, a luglio, ha sostenuto che «stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci». Ha condannato l’aggressione russa, ed è giusto ricordarlo. Ma questa retorica rischia di alimentare una narrazione utile al Cremlino: l’aggressore finisce sullo sfondo e il problema diventa chi cerca di difendersi. Invocare la pace è facile; spiegare come difendere la libertà di chi è stato invaso è assai più difficile. È questa la linea alla quale Italia Viva vuole progressivamente adattarsi? Un conto è opporsi a Meloni. Un altro è cambiare i propri riferimenti per non disturbare Conte. L’atlantismo non è un accessorio da indossare ai convegni e lasciare a casa quando si tratta di firmare una risoluzione. O è una convinzione, oppure diventa un elemento del guardaroba politico. Il cortocircuito riguarda anche il cosiddetto campo largo.

Renzi lo ha detto il 10 ottobre: il campo largo è composto da Pd, M5S e Avs; Italia Viva non ne fa parte. Eppure l’intera strategia sembra ruotare intorno alla speranza di farsi ammettere. Per giunta da interlocutori che, a intervalli regolari, tornano a chiedere garanzie e a mettere in discussione la sua affidabilità. Se una forza politica deve modificare continuamente il proprio profilo per ottenere un invito, che cosa le rimarrà da rappresentare una volta entrata? Sembra la scena di qualcuno che si presenta al matrimonio di due sconosciuti senza essere stato invitato. Prima sorride agli sposi, poi saluta i parenti, infine cambia perfino abito pur di trovare un posto a tavola. Ma gli sposi continuano a non sapere dove sistemarlo. E lui, anziché domandarsi che cosa ci faccia lì, torna a bussare alla porta. Le alleanze sono necessarie, i compromessi anche. Ma un compromesso è tale quando due parti rinunciano a qualcosa. Se una sola rinuncia alla propria identità, mentre l’altra festeggia pubblicamente perché la sua linea ha prevalso, non siamo davanti a una sintesi. Siamo davanti a uno squilibrio politico che merita almeno una spiegazione.

Italia Viva nacque per contestare il populismo e rivendicare una cultura garantista, liberale e riformista. Nessuna di quelle parole impedisce di allearsi con la sinistra. Ma ciascuna obbliga a dire quali limiti non si intendono oltrepassare. Altrimenti gli elettori non vedono un progetto: vedono un partito che cerca di essere accettato. Il punto, alla fine, non è sapere se Conte concederà una sedia al tavolo. È capire se Italia Viva, nel frattempo, avrà conservato qualcosa da portare a quel tavolo. Perché si può perdere una trattativa e restare riconoscibili. Più difficile è continuare a definirsi riformisti quando, pur di essere invitati al matrimonio, si arriva a dimenticare perfino il proprio nome.

Andrea Viola Andrea Viola, Avvocato, Consigliere Comunale Golfo Aranci, Coordinatore Regionale Sardegna Italia Viva; Conduttore Rubrica Vivacemente Italia su Radio Leopolda

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