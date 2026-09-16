Ci siamo, sta per prendere il via la Nations League. Questo week end andrà in scena l’ultimo turno della Serie A prima della pausa di tre settimane per far spazio al torneo delle nazionali che vedrà esordire l’Italia allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 25 settembre alle 20:45. Ancora non è stata diramata una lista ufficiale dei convocati da Roberto Mancini, ma nella giornata di ieri il Ct e lo staff dell’Italia si sono riuniti per stilare una bozza dei preferiti del tecnico marchigiano per affrontare questi primi impegni della Nations League. Gli Azzurri dovranno affrontare quattro partite in 20 giorni, dunque la lista dei convocati sarà di circa 32-33 giocatori, abbastanza lunga rispetto alla media dei soliti impegni in mezzo al campionato. Non sarà facile per l’Italia, che dovrà vedersela nel girone con Belgio, Turchia e Francia, e Mancio sta ancora risolvendo gli ultimi 2-3 dubbi per le convocazioni. Venerdì saranno ufficiali.

La nuova Italia di Mancini prende forma, chi saranno i convocati

La volontà di Mancini è quella di mettere insieme una lista di giocatori che riescano a unire giovinezza ed esperienza, ma non sarà facile dati anche i numerosi infortuni. Saranno infatti indisponibili Zaniolo, Chiesa, Locatelli, Orsolini, Leoni e Buongiorno, tutti nomi validi che avrebbero potuto dare un tocco in più alla squadra per questi impegni importanti. Due novità sono praticamente certe, Romano e Doumbia, mentre viaggia verso la prima convocazione Antonio Vergara. Un’arma in più per la Nazionale, ala di piede sinistro dotato di grande rapidità. Il baby talento partenopeo sarà l’alternativa proprio di un suo compagno di squadra, Politano, e si muoverà verosimilmente davanti a Di Lorenzo.

I dubbi di Mancini

La buona notizia per Mancio è il recupero lampo di Palestra, si attende solo il via libera del Chelsea per farlo partire. Tra i dubbi più grandi del Ct, ci sono Kayode, Favasulli, Bellanova e l’ultimo arrivato Lulli, autore di una partenza da grande giocatore con la Roma di Gasperini. Davanti c’è traffico, con Retegui, Kean, Scamacca e Pio Esposito che probabilmente faranno una staffetta in base alla partita o a chi sta meglio. Raspadori, Zaccagni e Cambiaghi verranno chiamati verosimilmente come punte esterne. A centrocampo, certezze Cristante, Frattesi ,Tonali e Barella, oltre all’importante ritorno di Fagioli. Scalpitano per una convocazione Gaetano e Mandragora. Tanti dubbi dunque per Roberto Mancini, dubbi che dovrà risolvere nel giro di un paio di giorni, dato che venerdì dovranno uscire le convocazioni ufficiali.

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Riccardo Tombolini