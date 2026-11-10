Al sionismo è toccato più spesso che ad altre idee politiche del Novecento di sentirsi recitare l’orazione funebre. Lo si diede per esaurito già nel 1948, con l’argomento che la nascita dello Stato ne avesse compiuto, e quindi estinto, la missione; negli anni Novanta una parte dell’accademia israeliana teorizzò il post-sionismo come approdo naturale di una società finalmente normale, occidentale e un po’ distratta. Nelle settimane prima del voto del 27 ottobre, il necrologio è tornato a circolare, scritto con la sicurezza di sempre. E di nuovo il defunto si è presentato al funerale, perché, come nella battuta attribuita a Mark Twain, la notizia della sua morte era grossolanamente esagerata.

Stavolta la fonte teorica era riconoscibile: la tesi di Ilan Pappé sul collasso del progetto sionista, che “Internazionale” aveva riproposto nella sua guida alle elezioni. Attorno, una cassa di risonanza più larga, soprattutto in area filopalestinese, dove da mesi si faceva coincidere il sionismo con Netanyahu, Smotrich e Ben-Gvir. Se il governo più nazionalista e religioso della storia del Paese ne era la verità ultima, la sua caduta avrebbe certificato la fine dell’intera vicenda. Peccato che la premessa non reggesse. Si prendeva una coalizione per un’idea, quattro anni di governo per un secolo e mezzo di pensiero politico, e dall’usura dei primi si ricavava l’esaurimento del secondo. Accanto a questa lettura ne circolava una più sottile, e più seria: a smarrirsi non sarebbe il sionismo in sé, ma il suo volto migliore, quello laico e universalista (Anna Foa, “Il suicidio di Israele”, Laterza 2024). Netanyahu la maggioranza l’ha persa davvero: il suo blocco è sceso da 64 a 53 seggi. E l’ha persa nel modo più ordinario per una democrazia, con un voto libero, un’affluenza record e una partecipazione araba senza precedenti; a chi sosteneva che Israele non fosse più una democrazia conviene ripartire da qui. Se oggi c’è una speranza concreta di archiviare il premier più longevo e più discusso della storia di Israele, la si deve a quelle urne: domenica Herzog ha affidato a Gadi Eisenkot l’incarico di formare il governo.

Nessuno, fra i vincitori, ha però pensato di congedarsi dal sionismo; se ne contendono l’eredità, e lo fanno con il suo lessico. Eisenkot, la sera del voto, ha parlato di vittoria della “maggioranza sionista e responsabile”. Il giorno dopo Yair Golan, leader dei Democratici, ha girato l’argomento contro Netanyahu: chi vuole contare solo i seggi sionisti cominci a togliere dal proprio campo gli ultraortodossi, che sionisti non sono e che difendono l’esenzione dalla leva. Avigdor Lieberman vuole un governo di “soli partiti sionisti“, Naftali Bennett non intende appoggiarsi ai partiti arabi perché non sionisti. E Golan, il solo a volerli in maggioranza, in campagna aveva posto una condizione che a Basilea avrebbero firmato senza esitare: è un partner chiunque riconosca Israele come Stato nazionale del popolo ebraico e insieme come Stato libero, eguale e democratico. Dalla destra laica di Lieberman alla sinistra di Golan, insomma, il fronte che ha battuto Netanyahu condivide la grammatica e litiga sulla sintassi: fin dove si allarghi il perimetro, chi possa entrarvi, a quali condizioni. Il sionismo ha sempre ospitato al proprio interno conflitti di questo genere. Ahad Ha’am rimproverava a Herzl di inseguire uno Stato degli ebrei dimenticando l’ebraismo; Jabotinsky e Ben Gurion si sono combattuti per vent’anni, e i loro eredi, revisionisti e laburisti, per mezzo secolo si sono contesi il diritto di dirsi figli del congresso del 1897. Il sionismo è stato di rado un blocco compatto, quasi mai una chiesa.

A questo punto, escluso il ritorno alle urne, le strade praticabili sono due. La prima porta a un governo Eisenkot con l’appoggio dei partiti arabi, ma alle condizioni di Eisenkot, che ricalcano il programma del sionismo classico: Israele Stato ebraico e democratico, fedeltà ai valori della Dichiarazione d’Indipendenza, servizio nazionale per tutti i cittadini. Mansour Abbas, alla guida di Ra’am, il carattere ebraico dello Stato lo ha già accettato, sia pure come un dato di fatto imposto più che come una scelta. Se anche la Lista Comune entrasse in quel quadro, le forze che i profeti della fine immaginavano come becchini del sionismo finirebbero per sottoscriverne, almeno in parte, i fondamenti. La seconda è un governo centrista di unità nazionale, la soluzione che Herzog, già presidente dell’Agenzia Ebraica, non ha mai nascosto di preferire, e tanto più percorribile se il premier non sarà Netanyahu. Likud, Yashar, Insieme, Yisrael Beiteinu e Democratici fanno 75 seggi, senza bisogno né degli ultraortodossi né dei partiti arabi: una maggioranza interamente sionista. Benny Gantz su questa formula aveva costruito perfino la propria uscita di scena, ritirandosi dalla corsa per ripetere che un governo di unità sionista trasversale ai blocchi resta “l’unica soluzione”.

I necrologi della vigilia avevano trascurato anche un rovescio. Per anni Netanyahu è passato per l’incarnazione del sionismo mentre governava appeso a partiti in parte dichiaratamente non sionisti, e ne pagava il prezzo sulla leva, vale a dire sul principio dello Stato come impresa comune. Un governo di unità senza di lui riporterebbe al centro il sionismo laico, sciolto da quella dipendenza: proprio il volto che si era dato per smarrito. Del resto, l’asse fra il Likud e il mondo haredi si è già incrinato da sé: Ebraismo Unito nella Torah, che dopo ciascuna delle cinque elezioni precedenti aveva indicato Netanyahu, questa volta non ha indicato nessuno. Comunque si chiuda la trattativa, a decidere sarà il sionismo, dentro il proprio campo e secondo le proprie regole, diviso come sempre e come sempre attraversato da dispute sulle parole e sui simboli. Un’idea politica è finita quando nessuno la invoca più per parlare del futuro. In Israele la invocano tutti, compresi quelli che si combattono. Altro che morte.

Marco Campione e Sergio Scalpelli

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Sergio Scalpelli