Primarie o non primarie, virata a sinistra senza dimenticare un pezzo di centro, con recupero in extremis persino di Rifondazione Comunista che ci regala un po’ quelle atmosfere dalle tinte fosche e un d’antan dell’ultima disastrosa avventura della sinistra targata Romano Prodi nel biennio 2006-2008. Allora il brand era “L’Unione”, dentro c’erano tutti ma proprio tutti; come si pensa di fare oggi, l’obiettivo non è governare ma vincere, non vincere per vincere, ma vincere per centrare un solo unico obiettivo, un andreottiano — ma meno nobile — tirare a campare fino al 2029, poi si possono pure tirare le cuoia.

Chi lo dice? Matteo Renzi, il temibile Kraken, al Corriere della Sera, con più ottimismo ma con il cannocchiale puntato solo e unicamente su quella data imprescindibile: un appuntamento con la storia e soprattutto un’assicurazione politica sulla vita. Il 2029 è l’anno in cui dovrà essere eletto il successore di Sergio Mattarella e in cui andranno rinnovati i vertici delle grandi aziende pubbliche. Eleggere il Presidente della Repubblica per la sinistra è fondamentale, per non dire imprescindibile: se controlli l’arbitro controlli il gioco e, in tempi di ritorno al proporzionale, la carta Quirinale non può essere lasciata al centrodestra, rischio che terrorizza letteralmente sinistra e associati. I manovristi sono all’opera, su tutti proprio Renzi e Franceschini, due che sanno tessere la tela e navigare lì dove albergano caos e incertezza. Giorgia Meloni è l’unico ostacolo alla possibilità di realizzare il disegno. Il motivo è semplice: se Meloni dovesse vincere, il centrodestra darebbe le carte e questo metterebbe fuori gioco Renzi & Co.; e poi Meloni, si sa, non è molto incline ai giochetti.

Dove c’è caos c’è il Kraken e dove c’è il Kraken tutto può succedere: ed è per questo che anche Giuseppe Conte tenta in ogni modo di mettere steccati e paletti e di limitarne il raggio d’azione, del resto ci è già rimasto scottato una volta e sulla cautela non lo si può biasimare. Conte non è un ingenuo come Schlein, è astuto ed è un uomo di potere che ama il potere e annusa la minaccia a chilometri; Renzi è una bomba che non può permettersi. Per questo il Campo Largo non decolla: è zavorrato da paure, timori e da una totale assenza di fiducia. Se il diavolo sta nei dettagli, i tentacoli del Kraken penetrano ovunque, e l’alone leggendario fa il suo gioco. La coalizione che dovrebbe nascere è solo una sommatoria algebrica e non politica, ed è questo il dato che emerge con una certa evidenza. I temi divisivi sono tanti, troppi, e un governo del campo largo navigherebbe a vista con un dibattito continuo su ogni punto e un logoramento generale del Paese.

La vera domanda dovrebbe essere: può l’Italia permettersi anche un solo mese di governo di una coalizione che nei fatti non esiste? Domanda legittima che interessa tutti eccetto chi lavora per il 2029, per conquistare il Quirinale e distribuire fedelissimi ai vertici di ENI, ENEL, Leonardo, Poste Italiane ecc. Pedine importanti, certo, strategiche, ma non tanto da essere il centro nevralgico o, peggio ancora, la ragione stessa alla base del necessario mantenimento in vita di una coalizione che non è fatta per governare. Lo stesso Renzi al Corriere dice che per il 2028 va “varata una legge di bilancio decente”, che già non è il massimo delle aspirazioni per chi si candida a governare. Ma del resto l’ambizione è di destra, il tirare a campare di sinistra, il tirare le cuoia dell’Italia se questo scenario dovesse realizzarsi.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro