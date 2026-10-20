Abuso d’ufficio, poi tentata estorsione, poi abuso d’ufficio in concorso, infine calunnia e in mezzo anche un infarto che ha rischiato di portarselo via. L’epilogo? Assolto, poi ancora assolto, assolto di nuovo e infine assolto una quarta volta. È la storia, per certi versi emblematica, di Giancarlo Iarussi, l’ormai ex sindaco di Rivisondoli, comune di appena 700 abitanti in provincia dell’Aquila.

Una storia giudiziaria, quella di Iarussi, che di fatto prende le mosse nel settembre del 2022, quando la procura di Sulmona chiede e ottiene la misura cautelare dell’obbligo di firma per l’allora primo cittadino, per il suo vice, Roberto Ciampaglia, e per l’avvocato del Comune, Tania Liberatore, moglie di Iarussi (misura cautelare poi revocata dal Riesame). L’accusa? Tentata estorsione. Secondo i magistrati, infatti, i tre indagati avrebbero chiesto circa 20mila euro a titolo di risarcimento per il Comune allo scopo di sanare un contenzioso che aveva portato l’ente a spendere qualche migliaio di euro di spese legali. Accusa negata fin da subito dagli indagati, che ai magistrati spiegano di aver agito per tutelare l’interesse dell’ente, sottolineando, fra l’altro, che l’incontro finalizzato alla transazione si era svolto nell’Aula Consiliare del Comune e in presenza di altri amministratori.

Mentre l’inchiesta per la tentata estorsione si avvia a finire davanti al Gup, una seconda indagine, stavolta per abuso d’ufficio, si conclude. Il sindaco Iarussi, infatti, accusato di aver affidato la gestione di un’area giochi in deroga all’evidenza pubblica, creando un vantaggio alle casse comunali, viene assolto dal Tribunale di Sulmona, a fronte di una richiesta di condanna a otto mesi, perché il fatto non costituisce reato.

Il 29 aprile del 2024 è la giornata peggiore per il sindaco. Nella notte viene colpito da un infarto e salvato in extremis. “Saranno stati lo stress e tutte le vicende che ho dovuto affrontare”, dice dopo essersi ripreso. Chissà! Due mesi dopo, ancora una grana giudiziaria. La procura di Sulmona chiede il processo per il sindaco, per l’intero consiglio comunale e per il responsabile dell’area tecnica con l’accusa di abuso d’ufficio in concorso. L’inchiesta riguarda l’alienazione di alcune porzioni di terreno. Nel frattempo, Iarussi, il suo vice e l’avvocato del Comune vengono assolti con formula piena dall’accusa di tentata estorsione. Assoluzione che, però, non convince la procura, che impugna la sentenza.

Il 13 febbraio del 2025, intanto, il Gup proscioglie sindaco, vicesindaco, consiglio comunale e responsabile dell’area tecnica dall’accusa di abuso d’ufficio: il fatto non costituisce reato. Neanche il tempo di stappare lo champagne, che sul sindaco piove une tegola non da poco. Iarussi, infatti, viene condannato, insieme a un consigliere comunale, Simone Buono, a un anno e otto mesi per calunnia in concorso. La vicenda riguarda il ritrovamento di un proiettile all’interno di una raccomandata indirizzata a Iarussi, in procinto di presentare la sua candidatura a sindaco. Secondo i magistrati, Iarussi aveva architettato tutto da solo con la complicità del consigliere comunale (dopo la sentenza di primo grado, il sindaco verrà sfiduciato da maggioranza e minoranza). Intanto, sindaco, vice e avvocato vengono assolti anche in appello, ancora una volta con formula piena, dall’accusa di tentata estorsione.

Pochi giorni fa, infine, Iarussi, ormai ex sindaco, e Buono sono stati assolti dalla Corte d’Appello dell’Aquila anche per la storia del proiettile ritrovato nella lettera. In un post su Facebook, l’avvocato Liberatore, moglie di Iarussi, ha scritto che “la verità ha finalmente trionfato”, tuttavia “ricordiamo i festeggiamenti, il cinismo e persino i fuochi d’artificio. Uno spettacolo indegno. Hanno celebrato la distruzione della dignità di una persona e il fango gettato sulla sua famiglia, scambiando un dramma giudiziario per una vittoria politica. La magistratura ha ristabilito l’onore di mio marito e del consigliere Buono”.

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Luca Rocca