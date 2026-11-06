Tra le tante curiosità, analisi e scenari che affollano le paginate dedicate sui quotidiani agli Stati Uniti e all’esito delle elezioni di medio termine, c’è una notizia che è passata sottotraccia, guarda caso, e che ha molto a che fare con noi e con la prossima campagna elettorale per le elezioni politiche. Non c’entra Giorgia Meloni o la destra più in generale, e neanche quello che viene descritto come il timore che il vento progressista arrivi anche qui, perché va bene che un certo provincialismo a sinistra porta inevitabilmente ad assorbire le vittorie altrui, ma di globale alle elezioni di medio termine non c’è nulla.

Dopo le presidenziali del 2024, e forse anche di più, quello di martedì è stato il voto più autarchico espresso dagli americani negli ultimi decenni. Basta andare a vedere – lo ha scritto su X anche JD Vance nella sua requisitoria post-voto con le tinte del battito d’orgoglio – le tre principali ragioni che hanno spinto e accompagnato nel seggio gli elettori. Ma oltre al rinnovo della Camera dei rappresentanti e di un terzo del Senato, molti americani sono stati chiamati a votare per dei referendum statali, tra cui il più attuale per noi – alla luce dell’insistenza della sinistra e di AVS per la cosiddetta “patrimoniale” – è quello svoltosi in California per applicare una patrimoniale ai miliardari. Un prelievo del 5% sui patrimoni superiori al miliardo per finanziare istruzione pubblica, sanità e assistenza alimentare, come da proposta di Bernie Sanders, il leader ottuagenario della sinistra socialista tra i democratici (osannato dalla sinistra nostrana), che però, nella giornata del trionfo dem e nello Stato più progressista, è stata bocciata dal 56% degli elettori.

Un segnale che dovrebbe far riflettere coloro che ancora sperano di poterla realizzare in Italia, nonostante tutti gli indicatori – al di là dell’amoralità di fondo – ne mettano in evidenza limiti e controindicazioni. Senza dimenticare che una patrimoniale, una volta applicata, può essere estesa, ampliata e utilizzata per colpire risparmi e fatica di chi lavora realmente per finanziare strumenti parassitari, socialmente diseducativi e disincentivanti. Ma purtroppo è difficile confrontarsi sui dati con coloro che pensano che la proprietà sia un furto e la ricchezza un crimine di pochi, e non al contrario il frutto dell’ingegno, del lavoro e del sacrificio di chi ha saputo realizzarsi.

Sempre dagli Stati Uniti, dalla repubblicana Florida, arriva un segnale diverso dal voto referendario che ha portato il 61% di elettori a dire sì all’innalzamento da 50 mila a 250 mila dollari del tetto oltre il quale si paga l’imposta sul valore della casa. Perché anche il concetto di ricchezza è estremamente relativo e spesso non tiene conto della realtà. Speriamo che il vento di ponente ci porti una bella brezza che spazzi via il chiocciare isterico dei nostri aspiranti punitori della ricchezza e si capisca finalmente che in questo Paese il problema è che di tasse ce ne sono ancora troppe per tutti.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro