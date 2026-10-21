Mentre l’Europa fa i conti con le piazze in rivolta, a Mosca c’è chi osserva, registra e rilancia. Rybar, uno dei canali filorussi in prima linea nella guerra dell’informazione, ha tracciato una mappa delle proteste che attraversano il continente. Un inventario del disordine europeo che assume un significato particolare quando a compilarlo è una struttura che dichiara apertamente di difendere la Russia.

Tra il 21 settembre e il 17 ottobre, sostiene, oltre 830mila persone sono scese in piazza in sei Paesi europei, con circa 9.500 fermi e più di 1.600 feriti. La Francia alle prese con incendi e saccheggi, Milano teatro di scontri e vandalismi, il Belgio colpito dalle manifestazioni, la Spagna mobilitata sul fronte degli affitti. Un’immagine che parla da sola: un’Europa attraversata da tensioni, rabbia e violenze. È proprio questa immagine che Mosca ha interesse a proiettare. La mappa dimostra l’interesse a raccogliere le manifestazioni in un unico racconto: quello di un continente incapace di governare le proprie contraddizioni. E questo racconto, rilanciato attraverso reti digitali, può diventare un moltiplicatore di sfiducia. Non a caso, Alexander Dugin – filosofo e politologo russo, soprannominato dai media occidentali «il Rasputin di Putin» o «il cervello di Putin» – attacca Giorgia Meloni per il sostegno all’Ucraina e gongola: «Più caos c’è, meglio è. Questi europei vogliono combattere contro di noi: come pensano che ciò possa accadere quando non riescono a garantire nemmeno un minimo di ordine nelle loro stesse città?». Un compiacimento che si inserisce in una strategia più ampia: rappresentare le democrazie occidentali come sistemi fragili.

Il campo di battaglia si estende ben oltre quello militare. I disordini sono il punto d’arrivo di una guerra ibrida condotta attraverso strumenti non convenzionali: i social network. Una questione su cui Guido Crosetto, ministro della Difesa, invita a riflettere: «La mia più grande preoccupazione oggi, più di quella fisica, è la capacità che ormai hanno alcune nazioni, dopo aver studiato con gli algoritmi le menti dei nostri giovani, di conoscerli molto meglio di ognuno di noi e di influenzarli». Sulla stessa linea Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva e componente del Copasir, secondo cui Telegram e TikTok hanno svolto una funzione di detonatore: «Lo spontaneismo ribellista c’è, ma c’è anche qualcuno che può aver avuto interesse a innescarlo o incanalarlo. L’interesse della Russia è infilarsi come il sale sulle ferite di tutte le pubbliche opinioni europee per aumentare le rotture e gli scontri interni così da diminuire la coesione dei Paesi che sostengono l’Ucraina. Più c’è confusione nel versante europeo e più tutto questo fa il gioco del Cremlino».

La simultaneità delle proteste, da sola, non prova un coordinamento occulto. Ma sarebbe ingenuo ignorare che una mobilitazione spontanea possa diventare il terreno ideale per operazioni di influenza: bastano campagne digitali capaci di esasperare gli scontri, moltiplicare le immagini più violente e convincere milioni di persone che tutto stia precipitando. Non occorre organizzare ogni protesta per trarne vantaggio. L’Ucraina è il fronte militare della guerra russa. L’Europa è il fronte della coesione democratica, della fiducia nelle istituzioni, della tenuta sociale. Per indebolirla, non è necessario conquistare una Capitale: basta renderla incapace di decidere, divisa al suo interno. Non bisogna limitarsi a chi scende in piazza. Bisogna concentrarsi soprattutto su chi osserva il disordine, su chi lo amplifica e su chi – alla fine – ha tutto da guadagnare da un’Europa che si consuma nelle proprie divisioni.

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Luca Sablone