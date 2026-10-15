Per dirla piatta. Non esiste più – ripeto, non esiste più – una politica interna separata dalla politica estera. Esiste una sola politica, quella globale, e i suoi effetti ricadono sui territori nazionali con la forza di una legge fisica. Il resto sono piccole scenette condominiali.

Lo dimostra l’energia. Il prezzo delle bollette, la sopravvivenza delle imprese energivore, le politiche industriali nazionali dipendono da ciò che accade nel Golfo, nei gasdotti, nei mercati delle materie prime, nelle scelte di Washington e Pechino. Nessun governo, per quanto si definisca sovranista, può decidere da solo quanto costa riscaldare una casa a Milano o far girare una fabbrica a Taranto. Lo dimostra Trump. È arrivato alla Casa Bianca gridando America first, e da allora non ha fatto altro che occuparsi del mondo, generalmente male. Dazi, Iran, Nato, Ucraina, Medio Oriente, Groenlandia: la sua è la presidenza più globale che si ricordi. Voleva chiudere le frontiere, ma sta solo provando a riscriverle a modo suo, in maniera più che goffa. Lo dimostra Orbán, che per sedici anni ha recitato la parte del custode dei sacri confini magiari ed è stato sconfitto su un terreno squisitamente globale. La Corte di giustizia europea ha bocciato la sua legge contro la comunità LGBT, in aprile il suo partito è stato battuto da Péter Magyar e la nuova Ungheria ha riaperto il Pride che lui voleva vietare. Il sovranista per eccellenza è caduto perché i diritti, l’Europa e i soldi europei non si governano dentro una fortezza.

Questa è la regola, e vale per tutti. Sovranisti e populisti conquistano il governo promettendo di difendere i confini nazionali, poi scoprono che dentro quei confini non c’è nulla da decidere. Tutto si decide fuori. O accettano la realtà e governano, oppure la negano e vengono travolti. Non c’è una terza via, perché non c’è un’altra politica. Lo dimostra, forse più di chiunque altro, Giorgia Meloni. È arrivata a Palazzo Chigi – diciamolo – da sovranista o tendenzialmente tale, e si è trovata a fare prima una politica europea e atlantica, poi semplicemente europea. Ha provato a lungo a essere il ponte tra Usa e Bruxelles; il ponte è crollato il giorno in cui Trump l’ha umiliata pubblicamente e lei ha risposto, trovando la solidarietà dei leader europei. Da allora Meloni fa politica globale a viso aperto, dalla parte dell’Europa. È una buona notizia, che andrebbe riconosciuta anche da chi la avversa. È la presa d’atto che l’interesse nazionale, in questa fase, coincide con l’interesse europeo; e che un’Italia isolata nel rapporto bilaterale con un presidente imprevedibile conterebbe meno di nulla. Meloni ha capito, tardi ma lo ha capito, che la politica interna si fa a Bruxelles e nel mondo. E questo accresce oggettivamente la sua credibilità come forza di governo.

Non arrivano invece buone notizie dal campo largo. L’opposizione che aspira a governare non ha una politica globale. Non ce l’ha sull’Ucraina, dove si spacca ogni volta che bisogna votare un aiuto o una garanzia di sicurezza; non sul Medio Oriente, dove convivono posizioni inconciliabili; non sull’energia, dove il no a tutto tiene insieme la coalizione e la rende inservibile. Un’alleanza che non sa dire dove sta l’Italia nel mondo non ha un programma di governo, ha un programma di opposizione, e la differenza gli elettori la percepiscono. Il paradosso è che la destra contemporanea, promossa per dire no al mondo, impara a starci dentro; la sinistra, che nacque per cambiare il mondo, oggi non riesce a parlarne con una voce sola. Finché sarà così, il campo largo potrà anche vincere un’elezione per stanchezza altrui, mai per capacità propria. E al primo vertice europeo, alla prima crisi energetica, alla prima telefonata difficile da Washington, la spaccatura che oggi nasconde diventerebbe la cifra del suo governo. Perché l’unica politica che esiste – ripetiamolo come un mantra – è quella globale. Chi non la pratica, non governa.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

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