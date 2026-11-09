Oggi assistiamo a un cortocircuito politico e culturale che attraversa l’intero spettro parlamentare. Da un lato, gli avversari della sinistra ricorrono sistematicamente all’etichetta di “comunisti” per bollare ogni forma di estremismo, rispolverando una categoria novecentesca come comodo spauracchio polemico. Dall’altro, all’interno dello stesso centrosinistra – e persino nelle sue frange più radicali – si registra un fenomeno simmetrico e speculare: il richiamo al comunismo sventolato come bandiera decorativa, spesso da chi ne ignora la complessità, la cultura di governo e la durezza. Il risultato è un duplice stravolgimento: per la destra è un espediente per delegittimare l’avversario; per la sinistra, troppo spesso, è il sintomo di una pericolosa amnesia. Ma a pagare il presso più alto è la verità storica, ridotta a caricatura. Ciò che più stupisce nel dibattito odierno è la rimozione sistematica del ruolo reale che il Partito Comunista Italiano ha avuto nella storia repubblicana, un ruolo che merita di essere richiamato senza sconti né agiografia, ma con onestà intellettuale.

Pensiamo ai drammatici anni Settanta. Nel 1977, nel pieno di una stagione di durissimi scontri di piazza – dove non ci si limitava a rompere le vetrine, ma si sparava per le strade e la democrazia italiana tremava sotto i colpi dell’eversione nera e rossa – il PCI scelse sanza esitazioni di schierarsi con le forze dell’ordine e con lo Stato repubblicano. Lo fece in modo netto, compatto, con l’obiettivo prioritario di isolare i violenti e difendere la convivenza civile. Fu un’operazione politica e sociale coraggiosa, pagata anche a caro prezzo sul piano del consenso giovanile, ma che impedì al Paese di precipitare nel baratro. Da quella scelta, e da quella cultura politica, l’Italia seppe uscirne in piedi. Ridurre il PCI a forza eversiva significa falsificarne i fatti. Quel partito è stato, al contrario, un pilastro fondamentale della costruzione democratica: ha contribuito in modo decisivo alla stesura della Costituzione repubblicana, ancorando la sua linea ai valori della democrazia parlamentare; è stato motore e protagonista di riforme strutturali epocali – dallo Statuto dei Lavoratori, dall’emancipazione femminile al decentramento amministrativo e ai servizi territoriali – lavorando per dare e dignità alle classi meno abbienti, senza rifugiarsi in un aprioristico “no” pregiudiziale nei confronti degli avversari politici quando in gioco c’erano gli interessi generali del Paese.

Naturalmente, quella storia non è esente da ombre e pesanti errori politici, primo fra tutti il legame e la sudditanza geopolitica iniziale verso l’Unione Sovietica. Ma il giudizio storico non può cancellare ciò che i comunisti italiani sono stati nella realtà nazionale: una forza profondamente radicata nelle istituzioni democratiche. Il paradosso odierno è che frange estremiste – presenti talvolta persino nel Partito Democratico e nei suoi alleati – si richiamano strumentalmente a quell’esperienza per dare una patina di dignità ideologica a posizioni che, nei fatti e nei metodi, non ne hanno alcuna. Si tratta di un’appropriazione indebita di simboli e storie svuotati di ogni spessore politico. Questo corto circuito non è che il sintomo di un male più profondo: il logoramento progressivo della democrazia rappresentativa. La democrazia oggi fatica a dare risposte adeguate alle esigenze e alle urgenze dei cittadini. E quando la politica abdica alla sua funzione di trasformazione sociale, di mediazione e di governo dei processi reali, il vuoto viene inevitabilmente riempito dalla demagogia, dagli slogan vuoti e a un ribellismo sterile. Certo, non esistono alternative praticabili alla democrazia liberale. Ma la democrazia non è una forma immobile: vive se sa riempirsi di contenuti, di visione, di risposte concrete sul lavoro, sulla giustizia sociale e sulle istituzioni. Continuare a usare la storia come un randello ideologico o ridurla a gadget nostalgico serve solo a distogliere lo sguardo dai problemi del presente. Per uscire da questa palude, la politica ha bisogno di ritrovare la serenità, la memoria e il coraggio della realtà.

Antonio Bargone Nato a Brindisi nel '47. Avvocato. Deputato dal 1987 al 1996 X, XI, XII Legislatura. Sottosegretario di Stato per Il Ministero dei Lavori Pubblici dal 1996 al 2001. Gruppo Parlamentare PCI-PDS-Progressisti. Ha fatto parte delle Commissione parlamentare Giustizia di cui è stato Vicepresidente, Ambiente e Affari Costituzionali. E' stato componente della Commissione Antimafia e della Giunta per le autorizzazioni a procedere per tutta la durata del mandato. E’ stato protagonista della riforma degli appalti e del sistema di qualificazione. Da Aprile 2003 al 9 dicembre 2021 è stato Presidente della SAT – Società Autostrada Tirrenica. E’ autore del Manuale del Diritto dei Lavori Pubblici – Giuffrè Editore 2001.

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