Non sono passati nemmeno dieci anni dai tempi dell’alleanza tra Lega e M5S. Era giugno 2018. Il governo giallo-verde guidato da uno sconosciutissimo Giuseppe Conte aveva tra i suoi accordi di programma il superamento della riforma Fornero, in tema di pensioni. La prima versione della fantomatica “quota 100” nacque allora: 62 anni e 38 anni di contributi per andare in pensione anticipata. Un anno dopo, Salvini e Conte si separarono. Per il nuovo leader dei “grillini” (allora si potevano ancora chiamare così) ci fu la conversione a sinistra, in compagnia del Pd e di Italia Viva. Bonelli e Fratoianni erano all’opposizione. E ci restarono anche quando Pd e M5S sostennero il governo Draghi, nel quale si accodarono invece Lega e Forza Italia. Otto anni dopo Salvini sta ancora armeggiando sui tempi per anticipare la pensione, convinto – ormai lui solo – che l’uscita di un pensionato dal lavoro possa dare un posto di lavoro ai giovani. L’economia reale e gli economisti veri non sono riusciti a fargli capire che la realtà è diversa: per un lavoratore che va in pensione c’è un pensionato che torna a lavorare. Ma lui continua a picconare, rieditando una nuova versione di quota 100 (questa volta la somma viene da 64 anni di età anagrafica e 36 di contributi versati).

Otto anni dopo Conte contende la leadership del centro sinistra (o se preferite: campo largo, visto che ci sono anche Avs e forse Italia Viva) al Pd, senza aver rinnegato le follie del reddito di cittadinanza e del superbonus (e senza che nessuno gliene chieda il conto, non dico economico, ma nemmeno politico): il primo provvedimento varato con l’aiuto della Lega, il secondo con quello del Pd. Con gli uni e con gli altri ha determinato un buco di circa 200 miliardi per i conti pubblici (una trentina dal reddito di cittadinanza, più di 170 dal superbonus). Un’altra quarantina di miliardi (un po’ di più) sono costate in sei anni le erosioni alla riforma Fornero (sotto forma delle diverse quote di uscita anticipata): grazie alla Lega e in buona parte anche al M5S. I due Governi Conte (con Lega prima e Pd dopo) hanno reso il debito pubblico più oneroso di 250 miliardi: un 10% in più in meno di quattro anni, dal 2018 al 2021. Avevano abolito la povertà. La loro. Luigi Di Maio oggi veleggia tra incredibili (e pagatissimi) incarichi internazionali (anche accademici, in base a titoli inspiegabili). Pasquale Tridico, più modestamente si accontenta dello stipendio di europarlamentare (comunque cinque o sei volte più ricco di quello di docente universitario o di presidente Inps). Solo per citare due casi, ma l’elenco potrebbe essere più ricco e puntuale. In questi ultimi otto anni, dal 2018 in poi, la politica nazionale ha confermato la sua natura irriducibile di cinico pragmatismo, fatto di “sangue e merda” (secondo la definizione di Rino Formica), con una recente propensione alla seconda, rispetto al primo. Otto anni di “sliding doors” in cui tutti si sono accompagnati con tutti, condividendo – tutti – le scelte che hanno fatto dissipare fiumi di denaro pubblico. C’è chi potrebbe dire: no, “Fratelli d’Italia” no. Era all’opposizione da sempre, fino a quando non ha vinto le elezioni del 2022. Vero, ma solo in parte.

Le responsabilità in politica sono transitive: se oggi con Fdi stanno sigle (e persone) che hanno avuto ruoli decisivi nelle scelte dei quattro anni precedenti, beh, è difficile proclamare una verginità assoluta. Tant’è vero che nella Legge di Bilancio 2027 (o almeno nella sua prima versione) si ritrova l’ossessione leghista dell’anticipo della pensione, così come il tic dell’aggressione ai super-profitti (di banche e assicurazioni), che tanto piace a un bel pezzo dell’opposizione “antagonista” e anti-capitalista. Non solo: la sacralità delle Pubbliche Amministrazioni forse è una nostalgia da Prima Repubblica, ma la sgangherata grammatica istituzionale che si è imposta ha ormai contagiato tutti. Persino il Pd, che per anni ha voluto far credere di essere l’unico garante dei valori repubblicani – ereditando il “meglio” (si fa per dire) di Pci e Dc – è oggi ostaggio di chi ha aperto la scatola di tonno del Parlamento, solo per mangiarselo. La campagna elettorale che ci accompagnerà nei prossimi mesi parte già anestetizzata sulla memoria recente, per evitare che si possano dare nomi, cognomi e sigle di partito, a chi ha frantumato l’Italia. E allora è facile fare una previsione. So chi vincerà, con tutte le buone ragioni. So chi otterrà la stragrande maggioranza dei consensi: il partito del non-voto, stordito da incoerenze e capriole, da irresponsabilità e impunità politiche. Mi piacerebbe contrastare chi sceglierà di non andare a votare, ma non riesco a dargli torto.

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Antonio Mastrapasqua