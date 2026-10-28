«Il problema – ragiona Alexander Morozov, responsabile del Centro NEST (New Eurasian Strategies Center) per la ricerca sulla politica interna russa – è che ci troviamo ora in una situazione in cui i binari del negoziato e la guerra procedono separatamente. La guerra si sta intensificando e ampliando».

Morozov, Mosca sarebbe pronta a incontrare delegati americani e ucraini nei primi giorni di novembre. Si aspetta una svolta?

«Mosca e Kyiv hanno concordato di riprendere le consultazioni trilaterali a novembre. La sede sarebbe già stata scelta: Abu Dhabi. La ripresa di questi incontri è di per sé una buona notizia. Tuttavia, non mi aspetto che si arrivi a discutere una tabella di marcia per una soluzione. Non ci saranno progressi significativi. Le discussioni si concentreranno su questioni tecniche e umanitarie. Ciononostante, se l’incontro dovesse sfociare in uno scambio di prigionieri, sarebbe già un risultato positivo».

A suo avviso, quindi, i negoziati trilaterali sarebbero ancora possibili?

«Sì, ma la questione non risiede tanto nella posizione di Kyiv o dell’Europa, quanto nella scarsa comprensione, da parte del team negoziale di Trump, del gioco che il Cremlino sta conducendo. Ecco perché la situazione è giunta a un punto morto».

Zelensky è contrario all’idea di un summit, che dovrebbe svolgersi a novembre, fra Usa, Cina e Russia, affermando che non si dovrebbe tenere «nessun discorso sull’Ucraina senza l’Ucraina al tavolo». È d’accordo?

«Le prospettive per la fine della guerra potrebbero certamente essere discusse a margine del vertice APEC di novembre, durante gli incontri bilaterali tra Trump e Xi o tra Xi e Putin. Tuttavia, un incontro a tre tra Trump, Xi e Putin senza rappresentanti ucraini ed europei non avrà luogo. La Cina non lo accetterebbe, data l’assenza di consultazioni preliminari e di una tabella di marcia per la fine della guerra. A mio avviso, nemmeno Putin sarebbe d’accordo. Credo che una discussione tra i tre leader sulla fine della guerra, senza l’Ucraina o l’Europa, sarebbe semplicemente inutile».

Trova che Trump – che ha sospeso un ampio pacchetto di sanzioni a Mosca e ha raggiunto un’intesa con Putin sul diesel – stia manifestando il proprio favore nei riguardi della Russia?

«Il presidente Trump sta esercitando pressioni su Kyiv in modo incredibilmente brutale. Zelensky ha sostenuto i negoziati su qualsiasi forma di cessate il fuoco, mentre la leadership russa ha ripetutamente affermato che non accetterà una tregua. È opportuno ricordare che il 22 settembre, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il tycoon ha elogiato pubblicamente le capacità di combattimento dell’esercito ucraino e ha parlato favorevolmente di Zelensky. Per il presidente ucraino, questo brusco cambio di rotta da parte del suo omologo americano rappresenta quindi un colpo improvviso e insidioso. L’importanza economica dell’“accordo sul diesel” è minima; il suo impatto politico distruttivo, tuttavia, è enorme, sia per l’Ucraina che per l’Europa».

Le autorità di regolamentazione dell’Unione europea starebbero indagando sulle interferenze di Paesi extra-europei – fra cui la Russia – che avrebbero alimentato il caos e le proteste di questi giorni, anche in Italia. Ritiene che l’Ue sia seriamente minacciata dalla guerra ibrida di Mosca?

«Dal punto di vista del Cremlino, il sostegno europeo a Kyiv è il fattore chiave che gli impedisce di sfondare le difese ucraine. Nel corso del prossimo anno, Mosca utilizzerà quindi ogni mezzo di guerra ibrida per creare problemi alle società europee. Non bisogna sopravvalutare le capacità del Cremlino, ma ormai pochi dubitano che agirà in modo aggressivo nella speranza di destabilizzare l’Europa».

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Orlando Trinchi