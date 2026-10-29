Vincenzo Spadafora ha costruito il proprio percorso politico attraverso l’impegno nelle organizzazioni umanitarie, le istituzioni e il governo. Già ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, oggi presiede Primavera, una rete che punta a unire le forze riformiste del centrosinistra e a riportare al centro idee, territori e partecipazione.

Presidente Spadafora, qual è il senso politico di Primavera?

«Primavera è una rete di persone che sui territori è attiva per il bene pubblico, nei campi della sanità, dell’imprenditoria, della cultura e dell’associazionismo. Donne e uomini a contatto con i veri problemi delle persone. Non abbiamo mai avuto l’ambizione di diventare un partito, ma siamo impegnati ad unire le forze riformiste del campo progressista».

Le primarie del centrosinistra sono diventate il terreno della sfida per la leadership. Quali regole servono?

«Solo Schlein e Conte, che sono oggettivamente i due veri sfidanti, possono creare le condizioni perché siano primarie che motivino e aggreghino il popolo di centrosinistra, piuttosto che allontanarlo ancora. Francamente il dibattito sulle regole delle primarie non appassiona. La sensazione è che ognuno indichi il percorso che crede possa favorirlo. Ed è evidente che chiunque dovesse candidarsi oltre Schlein e Conte lo farà per contarsi».

Se la sfida fosse tra Conte e Schlein, chi sosterrebbe Primavera?

«Credo sia importante definire prima un programma concreto, con cui convincere i cittadini che siamo una alternativa credibile al governo di destra. Le primarie devono sancire il candidato leader della coalizione che sia in grado di interpretare al meglio il ruolo di guida. A ridosso delle primarie, se queste saranno effettivamente fissate, riuniremo la nostra assemblea e decideremo insieme chi sostenere».

Quali accordi avete avviato con il Pd e con le altre forze riformiste?

«La condizione irrinunciabile è che si trovi innanzitutto una intesa sulle idee e sulle proposte. L’ambizione è poterlo fare con Più Europa, Più Uno e Italia Viva-Casa Riformista. Oggi vince chi unisce, questa è una richiesta che arriva forte dai nostri elettori. Il 9 novembre, a Roma, terremo la Primavera delle Idee. Abbiamo invitato i rappresentanti delle altre tre forze politiche proprio per iniziare a condividere una comune visione del Paese, con alcune proposte concrete. Poi se tutto questo potrà trasformarsi in una unica lista elettorale, lo vedremo».

La riforma elettorale può cambiare le regole prima del voto. Qual è la vostra posizione?

«Sarà la Corte Costituzionale ad esprimersi. Non c’è una scelta diretta dei parlamentari perché ci sono i capilista bloccati e la maggior parte delle forze politiche eleggeranno solo quelli. Insomma, nulla di nuovo. Poi non dobbiamo meravigliarci se le persone non votano più».

Diritti civili e lavoro: quali priorità dovrebbe assumere il centrosinistra?

«In verità mi sembrano due temi dove ci sono parecchie convergenze. Il salario minimo, per esempio, è già una proposta comune di tutto il centrosinistra. Penso che bisogna lavorare anche a una proposta per le piccole e medie imprese, che talvolta sono state ideologicamente trascurate dalla sinistra, recuperando la consapevolezza che si tratta di uno dei motori del nostro Paese. Sui diritti civili mi sembra che si possa arrivare al matrimonio egualitario. Personalmente insisterei su una legge per l’adozione per i single».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro