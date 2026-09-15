«Razzista, razzista! E la gente sopporta, rassegnata», scriveva indignata Oriana Fallaci ne La rabbia e l’orgoglio. «Non reagisce nemmeno se gli gridi ciò che il mio babbo urlava durante il fascismo: “Ma non ve ne importa nulla della dignità? Non ce l’avete un po’ d’orgoglio, pecoroni?”». È stato utile imporsi, in questo venticinquennale dell’11 settembre, una rilettura del celebre e controverso saggio che la scrittrice fiorentina scrisse due settimane dopo il crollo delle Torri gemelle. Ottomila parole che alcuni hanno tacciato come un concentrato di bile e odio, altri come profetiche. In ogni caso animate da passioni forti e senza compromessi.

Venticinque anni sono tanti, un’intera generazione. Quello che colpisce di più è come la rabbia che Fallaci descriveva con tanta veemenza non si sia affatto sopita. Si è piuttosto radicata, calcificata, organizzata. La rabbia, se di questo si tratta, è stata profetica. A differenza di 25 anni fa, oggi le accuse di razzismo o xenofobia non fanno né caldo né freddo all’estrema destra occidentale a cui vengono rivolte. Anzi, vengono abilmente sollecitate e poi smentite con sarcasmo e ironia. Con quella rabbia oggi si vincono le elezioni, come è successo con l’AfD in Sassonia-Anhalt una settimana fa, e come potrebbe succedere in Francia ad aprile o in Italia il prossimo anno. Ma quella rabbia, per come la vediamo funzionare, è spesso mal riposta. Un dettagliato rapporto dell’Economist uscito proprio questa settimana lo mette nero su bianco: il problema dell’Europa non è un’improbabile islamizzazione delle sue società, né tantomeno una radicalizzazione di massa dei musulmani europei. Il vero pericolo è un altro: la ghettizzazione delle nostre periferie, criminalità e soprattutto la nostra difficoltà ad affrontarle in modo efficace. Ne consegue che i fantomatici rimedi proposti dall’estrema destra, come la remigrazione, a prescindere dalla loro fattibilità o legalità, non affrontano in modo concreto il problema. Al contrario, rischiano di esasperare la maggioranza degli immigrati integrati e regolari di cui le nostre economie invecchiate hanno bisogno disperato.

L’orgoglio di cui parlava Fallaci era l’amor di patria. Un sentimento, un sussulto di dignità che 25 anni fa era ancora forte negli Stati Uniti ma perlopiù tabù in Europa. Oggi, dall’America First alla Nazione di Giorgia Meloni, quel tipo di orgoglio non ci fa più difetto: è anzi diventato un volano di aggregazione e consenso. Si evocano con nostalgia passato, tradizioni, cultura. Per alcuni, dopo gli eccessi di un ventennio di globalizzazione alienante, è un pendolo che si riequilibra. Per altri, un pericoloso ritorno di nazionalismo. Ma questo orgoglio non risolve i problemi che alimentano la rabbia sfruttata dai populisti a tutte le latitudini. La scarsa competitività delle nostre economie, il dominio sempre più incontrollato dei titani tecnologici, la nostra dipendenza energetica, l’emergenza climatica: nulla di tutto questo si risolve con l’orgoglio. Richiede invece capacità, investimenti, innovazione, istituzioni funzionanti e una classe dirigente disposta a prendersene carico senza ridurli a slogan identitari.

Ed ecco che, in assenza di soluzioni e di coraggio, quello che sta davvero avvenendo non è tanto ciò che scriveva Fallaci, quanto ciò che profetizzava Michel Houellebecq in un altro romanzo legato alla stagione dell’11 settembre, Sottomissione: non una grande esplosione di rabbia o un ritorno trionfale dell’orgoglio, ma una più comoda, pigra e passiva assuefazione a un mondo che cambia sotto i nostri occhi. Apocalissi silenziose verso cui non sembriamo mostrare né cognizione né interesse.

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Fabrizio Tassinari